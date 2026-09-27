​​​​​​​تیراندازی در ایالت میشیگان آمریکا سه کشته بر جای گذاشت

منابع خبری گزارش دادند که بر اثر تیراندازی در بخش غربی شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا، سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه فاکس نیوز، این تیراندازی پیش از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح امروز (یکشنبه به وقت محلی) در خیابان «پرست» و پس از درگیری و تبادل آتش میان افراد حاضر در محل رخ داده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، سه مرد در این تیراندازی بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر شامل دو زن و دو مرد زخمی و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در همین ارتباط «تاد بتسون» رئیس پلیس دیترویت در اظهاراتی با بیان اینکه این محل پیش از این نیز در کانون توجه پلیس قرار داشته است، گفت: از ابتدای سال جاری هفت بار نیرو‌های پلیس برای رسیدگی به موارد مختلف به این نشانی اعزام شده‌اند.

بر اساس این گزارش هنوز جزئیات بیشتری درباره علت درگیری و تیراندازی و هویت عامل یا عاملان این حادثه منتشر نشده است.