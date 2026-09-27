تاکید وزیر خارجه عمان بر اولویت دیپلماسی

وزیر امور خارجه عمان اظهار داشت که گفت‌و‌گو، منشور سازمان ملل و احترام به حاکمیت همچنان مطمئن‌ترین پایه‌های صلح هستند.

جوان آنلاین: بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان شامگاه یکشنبه با اشاره به حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گفت‌و‌گو، منشور سازمان ملل و احترام به حاکمیت همچنان مطمئن‌ترین پایه‌های صلح هستند. ما به تلاش برای محافظت از ناوبری در تنگه هرمز، حمایت از راه‌حل‌های سیاسی در یمن، ایستادن در کنار مردم فلسطین و حقوق مشروع آنها و پیشبرد توسعه، مدارا و اقدامات اقلیمی در داخل کشور ادامه خواهیم داد.

وی افزود: عمان همچنان به جهانی امن‌تر از طریق قانون، خویشتنداری و همکاری متعهد است.

البوسعیدی شب گذشته نیز طی سخنرانی خود بر پایبندی کشورش به حل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید کرد و گفت که گفت‌و‌گو، بهترین ابزار برای کاهش اختلافات، ایجاد اعتماد و حل بحران‌ها است.