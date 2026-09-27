نباید برق و گاز صنایع قطع شود / برای عبور از زمستان به همراهی مردم نیاز داریم

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تأمین انرژی بخش تولید از اولویت‌های دولت است، گفت: رئیس‌جمهور تأکید دارند که نباید برق و گاز صنایع و تولید قطع شود؛ چرا که قطع انرژی صنایع به معنای تعطیلی تولید، بیکار شدن کارگران، کاهش رشد اقتصادی و از دست رفتن بازار‌های صادراتی است.

جوان آنلاین: از پایگاه معاون اول رئیس جمهور، در جلسه شورای عالی انرژی که به ریاست عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سناریو‌های پیشنهادی برای مدیریت مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی، صنایع، کشاورزی، حمل‌ونقل و نیروگاهی در چهار ماه سرد سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و سهم مصرف هر یک از این بخش‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه که با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبری انرژی و سخنگوی دولت برگزار شد، بر ادامه تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت تولید گاز و همچنین ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق در بخش‌های خانگی، خصوصی و دولتی تأکید شد.

عارف: روند کاهش ناترازی‌های انرژی در ماه‌های اخیر بسیار خوب بوده است

عارف در ابتدای این جلسه با اشاره به وجود ناترازی در بخش انرژی، به‌ویژه گاز، و حمله دشمن به زیرساخت‌های بخش گاز در دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: در ماه‌های اخیر روند بسیار خوبی برای کاهش این ناترازی‌ها طی شده است.

وی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر به زیرساخت‌های حوزه انرژی آسیب وارد شد، اما با تلاش‌های شبانه‌روزی بخشی از این آسیب‌ها جبران شده است و ان‌شاءالله بخش‌های باقی‌مانده نیز هرچه سریع‌تر فعال خواهند شد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برنامه دولت برای توسعه انرژی خورشیدی گفت: رئیس‌جمهور هر هفته چند جلسه در سطح کارشناسی برای به نتیجه رسیدن سیاست رفع بخشی از ناترازی‌های انرژی از محل تولید انرژی خورشیدی برگزار می‌کند و دولت در زمینه تولید این انرژی عملکرد موفقی داشته است.

تأمین انرژی صنعت و کشاورزی پیش‌فرض دولت است

عارف با تأکید بر اینکه راهبرد تأمین انرژی مورد نیاز صنعت و کشاورزی یک پیش‌فرض برای همه مدیران دولتی است، خاطرنشان کرد: تأمین انرژی پایدار مردم نیز اولویت دیگر دولت است، اما با توجه به آغاز سرمای هوا از اواسط پاییز، از مردم تقاضا می‌کنیم با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز به دولت برای تأمین پایداری شبکه انرژی کمک کنند.

وی ادامه داد: برای اینکه انرژی صنعت تأمین شود و تولید و اشتغال آسیب نبیند، شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی‌ها شویم؛ زیرا قطع کردن برق صنایع یعنی تعطیل کردن تولید، بیکار شدن کارگران، رشد اقتصادی منفی، کاهش درآمد حاصل از صادرات و از دست دادن بازار‌های منطقه‌ای.

احتمال محاسبه انرژی پرمصرف‌ها با قیمت تمام‌شده

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای کاهش مصرف انرژی گفت: به کمک مردم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیازمندیم؛ البته اگر چاره‌ای نداشته باشیم، انرژی خانوار‌های دهک‌های آخر پرمصرف که دارای استخر یا ویلا هستند، با قیمت تمام‌شده انرژی محاسبه خواهد شد.

عارف در ادامه با ارائه آماری از وضعیت شبکه گاز کشور اظهار کرد: ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز از شبکه خارج شده است، اما تلاش می‌کنیم تا آغاز فصل سرما ۱۰۰ میلیون مترمکعب را به شبکه بازگردانیم.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه در میدان هستند و تلاش می‌کنند تا این هدف محقق شود. رئیس‌جمهور نیز تأکید دارند که نباید برق و گاز صنایع و تولید قطع شود؛ بنابراین مردم هم باید توجیه شوند تا با صرفه‌جویی به دولت کمک کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برخی افراد حاضرند جریمه را پرداخت کنند، اما مصرف خود را کاهش ندهند؛ بنابراین در زمینه مدیریت مصرف انرژی به فرهنگ‌سازی نیاز داریم.

عارف: با همراهی مردم اجازه نمی‌دهیم گاز مناطق کشور قطع شود

عارف با تأکید بر اهمیت تأمین پایداری شبکه انرژی گفت: تأمین پایداری شبکه اهمیت زیادی دارد و من نگران قطع شدن گاز برخی مناطق کشور هستم که با تلاش دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی خواستار تهیه برنامه‌ای برای کاهش مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و دولتی در شورای عالی انرژی شد و افزود: دولت نیز باید سهم خود را در کاهش مصرف ایفا کند و به‌طور مثال با پرداخت یارانه، وسایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد در اختیار مردم قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان خطاب به مدیران دولتی تأکید کرد: در زمینه مدیریت مصرف انرژی باید نگاه کلان وجود داشته باشد و همه وزرا و مدیران باید دغدغه و وظیفه مشترک حفظ پایداری شبکه انرژی برای تأمین گاز بخش تولید و خانگی را داشته باشند.