کد خبر: 1381730
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نماد آزادگی در جهان

نماد آزادگی در جهان شیخ نعیم قاسم خطاب به شهید نصرالله: شما پرچم آرمان فلسطین را در جهان و در حیات ما برافراشتید؛ فلسطین همواره قطب‌نمای ما خواهد بود. آزادی سرزمین ما همواره اولویت ما باقی خواهد ماند. شما یک حزب، یک جنبش مقاومت و یک پایگاه مردمی پایدار و قدرتمند بنا کردید، و ما به ایستادگی در این مسیر ادامه خواهیم داد

جوان آنلاین: ضاحیه جنوبی بیروت، عصر دیروز به صحنه بزرگداشت سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان و سید هاشم صفی‌الدین تبدیل شد، جایی که دو سال پس از ترور رهبر بزرگ مقاومت که به الگویی برای هماهنگی میان اضلاع مختلف آن تبدیل شد، اتحاد و یکپارچگی منطقه‌ای مقاومت، بیش از هر موقع دیگری نمایان است؛ از بیروت تا بغداد و صنعا و از آنجا تا قلب تهران، نام نصرالله بار دیگر به نقطه اتصال مجموعه‌ای از نیرو‌های مقاومت تبدیل شده که انسجام آن از مجموعه‌های نظامی مانند ناتو و ائتلاف‌هایی که نام مکه را به یدک می‌کشند، آشکارتر است. دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی عصر دیروز، یک بار دیگر رمز انسجام این محور را به زبان آورد: «فلسطین همواره قطب‌نمای ما خواهد بود.»
مراسم اصلی دومین سالگرد سید حسن نصرالله ساعت ۱۶:۳۰ به وقت بیروت، در محل خاکسپاری دبیرکل شهید حزب‌الله در بئر حسن و در مسیر فرودگاه برگزار شد. در ضاحیه، جایی که نصرالله در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، تصاویر دبیرکل شهید دوباره در خیابان‌ها و محل برگزاری مراسم، زنده بودن و زندگی مقاومت را به نمایش گذاشت. همزمان، در بغداد و بصره و همچنین صنعا، مراسم یادبود گسترده‌ای برگزار شد. در مراسم بغداد با حضور چهره‌های سیاسی، دینی و اجتماعی یاد دبیرکل حزب‌الله گرامی داشته شد و در صنعا، مقام‌ها و جریان‌های نزدیک به محور مقاومت از میراث نصرالله و ادامه مسیر مقاومت سخن گفتند، مجموعه مراسمی که نه تنها نشان می‌دهد یاد و میراث سیاسی شهید نصرالله همچنان زنده است، بلکه مدل مقاومت لبنان، حالا تا صنعا و بغداد نیز تکثیر شده است. کمیته‌های مقاومت فلسطین نیز در بیانیه‌ای نصرالله را رهبری توصیف کردند که بخش مهمی از فعالیت سیاسی خود را به مسئله فلسطین و قدس پیوند زده بود و بر تداوم این میراث تأکید کردند. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله در مراسم دیروز خطاب خود را به دبیرکل شهید این‌گونه آغاز کرد: «شما پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردید و آن را نهادینه کردید» و تأکید کرد: «فلسطین همواره قطب‌نمای ما خواهد بود و آزادی سرزمین ما همواره اولویت ما باقی خواهد ماند.» نعیم قاسم گفت که مقاومت در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی نهادی اسلامی، ملی و انسانی است که تا اخراج کامل اشغالگران و آزادسازی تمامی سرزمین‌های اشغالی با قاطعیت ادامه خواهد داشت. وی افزود: «وفاداری به آرمان‌های والای شهدای مقاومت و در رأس آنان «سید حسن نصرالله»، به عنوان اصلی دست‌نخورده، چراغ راه این حرکت است.»

 چهره مردمی نصرالله در تصاویر المنار
شبکه المنار همزمان با دومین سالگرد، برای نخستین بار تصاویری از دبیرکل حزب‌الله پخش کرد که او را در حال گشت‌وگذار در ضاحیه جنوبی و سرکشی به وضعیت مردم نشان می‌داد؛ تصاویری که روایت رسمی مراسم را از یک بزرگداشت صرفاً سیاسی فراتر برد و چهره‌ای مردمی از نصرالله را به مخاطبان نشان داد. محل خاکسپاری نیز به بخشی از روایت سالگرد دوم تبدیل شده است. رسانه‌های لبنانی می‌گویند که طرح ساخت ضریح هنوز تکمیل نشده و ساخت‌وساز آن متوقف مانده است. بنا بر توضیح خانواده، تکمیل این بنا تا زمانی که خانه‌های آسیب‌دیده مردم جنوب لبنان، ضاحیه جنوبی و بقاع بازسازی نشود، در اولویت قرار نخواهد گرفت. در طرح جامع ضریح نیز قرار است در کنار محل خاکسپاری، فضایی برای بازتاب زندگی و میراث نصرالله و موزه‌ای مرتبط با او ایجاد شود. سالگرد امسال در شرایطی برگزار می‌شود که جنوب لبنان همزمان با مراسم شاهد ادامه حملات و تنش نظامی است. «النهار» گزارش داده که اسرائیل از حملات به مواضع حزب‌الله در جنوب خبر داده و همزمان تصاویر و گزارش‌هایی از ویرانی در مناطق جنوبی منتشر شده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لبنان ، سیدحسن نصرالله ، حزب الله لبنان
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