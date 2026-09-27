‌پیشگیری از سالخوردگی جمعیت با ازدواج دانشجویی 

جوان آنلاین: ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو و دهها هزار کارمند و استادی که اغلب در سنین جوانی قرار دارند، ظرفیت بالقوهای برای ازدواج به موقع در جامعه دانشگاهی کشور است که میتواند از این جامعه نخبگانی به سطح جامعه هم تسری یافته و در ادامه چالشهای مرتبط با جمعیت را هم به نوعی پوشش دهد. به همین خاطر هم ازدواج دانشجویی یکی از موضوعاتی است که رهبر شهید نیز بر آن تأکید داشتند و امسال در حالی بیست و نهمین دوره ازدواج دانشجویی برگزار میشود که جای رهبر شهیدمان خالی است.
حجتالاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در نشست خبری بیستونهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج در شرایط کنونی جامعه گفت: «موضوع ازدواج دانشجویی از جهات مختلف، بهویژه با توجه به نگرانیهای موجود درباره کاهش رشد جمعیت، از مسائل مهم و راهبردی کشور به شمار میرود.»
وی با اشاره به جمعیت حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دانشجویان کشور افزود: «علاوه بر دانشجویان، دهها هزار نفر از کارکنان و استادان دانشگاه نیز عمدتاً از نیروهای جوان جامعه هستند و بخش قابل توجهی از مخاطبان برنامههای ازدواج دانشجویی را افرادی تشکیل میدهند که در آستانه ازدواج قرار دارند یا بهتازگی ازدواج کردهاند.»
تسری ازدواج آسان و بههنگام دانشجویی به جامعه
رستمی دانشگاهیان را یکی از گروههای مرجع و اثرگذار در رفتار اجتماعی دانست و تأکید کرد: «اگر ازدواج آسان، آگاهانه و بههنگام در فضای دانشگاه به عنوان یک هنجار و رفتار پذیرفتهشده ترویج شود، آثار مثبت آن میتواند به سایر بخشهای جامعه و جمعیت جوان کشور نیز سرایت کند.» به گفته رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، تاکنون ۲۸ دوره جشن ازدواج دانشجویی برگزار شده و بخش مهمی از این برنامهها در قالب سفر زیارتی و آموزشی به مشهد مقدس اجرا شدهاست.
بنا به تأکید وی، زوجهای دانشجویی شرکتکننده در طرح «همسفر تا بهشت» از نرخ پایداری خانوادگی بالایی برخوردار بودهاند و میانگین طلاق در آخرین بررسی انجامشده در میان این زوجها حدود ۸/۵ درصد یعنی کمتر از ۶ درصد بوده است.
اشتیاق ۳۰ تا ۵۰ درصد جوانها
دکتر صابر جباری، سرپرست مرکز ازدواج و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، هم در این نشست با اشاره به مأموریت افزایش ازدواج در کشور بهخصوص با عنایت به سالخوردگی جمعیت، افزود: «موضوع فرزندآوری قشر نخبگانی هم در اولویتهای برنامه ما قرار دارد. در این زمینه ما چند برنامه در دستور کار داریم؛ یکی خود استانی شدن ستاد ازدواج دانشگاهیان است که در همه استانها، رؤسای نهاد مأمور شدند با همکاری استانداری و نماینده ولی فقیه در استانها کار کنند.»
وی ادامه داد: «در موضوع ازدواج نیازمند این هستیم که الگوسازی انجام بدهیم. در پژوهشی که هم از سوی وزارت ورزش و جوانان و هم در نهاد انجام شده، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جوانها با همین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتاق به ازدواج هستند و برخی عنوان میکنند مورد مناسب سراغ نداریم. این رسالت ما را سنگین میکند و جزو ویژهبرنامههای ما این است که امر واسطهگری را تقویت کنیم و توسعه دهیم و میتوانیم به جوانها در انتخاب مناسب کمک کنیم.»
ازدواج دانشجویی مصداق ازدواج آسان
سرپرست مرکز ازدواج و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ادامه به موضوع ترویج ازدواج آسان اشاره کرد و افزود: «نمونه بارز ازدواج آسان، ازدواجهای دانشجویی است و ما بحث توسعه ازدواج آسان دانشگاهی را در دستور کار داریم و بدین منظور تأسیس و ارتقای مجمع خیرین ازدواج دانشجویی در دستور کار است و ظرفیت خیرین پای کار آمده تا به امر ازدواج جوانان و نخبگان ما در محیط دانشجویی و دانشگاهی کمک کند.»
جباری تأکید کرد: «ما برای اینکه بتوانیم خدماتمان را در بحث واسطهگری و بحث ازدواج آسان در قالب یک ساختار منسجم ارائه کنیم، مراکز خانواده در دانشگاهها راهاندازی میشوند که این هم قبل از ازدواج متولی کارگاهها و کلاسهای آموزش انتخاب همسر و خدمات واسطهگری و مشاوره را برای انتخاب صحیح رقم بزند و هم سایر کارگاههایی برای مدیریت روابط با همسر یا خانواده همسر برگزار میشود تا ما بتوانیم یک نظام تعاملی و ارتباطی خوبی را قبل ازدواج و بعد از ازدواج با دانشگاهیان داشته باشیم تا بتوانیم این اهداف را رقم بزنیم و هم شاهد ازدواج آسان و به موقع و موفق دانشگاهیان بوده و هم یک خانواده موفق و چندفرزندی را در میان آنها شاهد باشیم.»
وی ادامه داد: «یک ویژهبرنامه ما هم این است که در مجموعه بررسیهای انجامشده، یکی از موانع ازدواجهای دانشگاهی و دانشجویی خانوادهها هستند و در این راستا برای خانوادهها هم برنامه داریم تا نه فقط مانع نباشند، بلکه رسالت والدگری خود را بهتر از همیشه انجام دهند و در امر ازدواج فرزندانشان مشارکت داشته باشند.»
تقویت واسطهگری در ازدواج
جباری به سؤال «جوان» در خصوص بحثهای واسطهگری در ازدواج دانشجویی هم اینگونه پاسخ داد: «ما در کشور در کنار ازدواج و واسطهگری سنتی چند تا اپلیکیشن داریم، اما به دنبال آن هستیم تا این سامانهها یا اصطلاحاً اپها دستیار واسطهگران میدانی باشند و خودشان نقش اصلی را ایفا نمیکنند. بنابراین برنامه ما این است که واسطهگرانی که داشتهایم آموزش میبینند و در محیط دانشگاه به این امر مهم اهتمام بورزند. سهم این سامانهها در ازدواج کمتر از یک درصد است و نشان میدهد ما باید در بحث ازدواج به صورت میدانی اقدام کنیم و این اپها خیلی در امر ازدواج کار ما را راه نمیاندازد.»
ثبتنام برای ازدواج دانشجویی
حجتالاسلام رستمی با اعلام آغاز ثبتنام بیستونهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی از پنجم مهرماه اظهار کرد: «دانشجویانی که عقد آنان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مهرماه سال جاری انجام شده است، میتوانند در این دوره ثبتنام کنند.»
به گفته وی، اعزام زوجهای دانشجو به مشهد مقدس از آبانماه آغاز خواهد شد و کاروانهای ۳۰۰ زوجی برای حضور در این برنامه پیشبینی شده است.
در برنامه فعلی برای اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو برنامهریزی شده و اعزامها از دوم آبانماه تا پایان بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برنامههای این دوره علاوه بر زیارت، شامل برنامههای آموزشی و فرهنگی نیز خواهد بود، افزود: «زوجهای دانشجو در مدت حضور خود در مشهد مقدس در نشستهای آموزشی با استادان و مشاوران خبره شرکت خواهند کرد.»
به گفته رستمی، کارگاههای مهارتی با موضوعاتی از جمله حل تعارض و مهارتهای مورد نیاز در سالهای ابتدایی زندگی مشترک نیز برای زوجهای دانشجو برگزار خواهد شد.