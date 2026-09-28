جوان آنلاین: مدال ریحانه کریمی در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ کام ورزش ایران را شیرین کرد.
طلسم مدالآوری وزنهبرداری ایران در بازیهای آسیایی شکسته شد و ریحانه کریمی دیروز و در هشتمین روز از این بازیها در مهار وزنههایش خوش درخشید تا یک مدال برنز ارزشمند را به گردن بیاویزد. نخستین مدال تاریخ وزنهبرداری بانوان کشورمان در این بازیها به لطف درخشش کریمی به ارمغان آمد و انتظار میرود دیگر ملیپوشان وزنهبرداری ایران نیز به روند مدالآوری ادامه دهند. دختران تنیس هم با برتری مقابل حریفانشان امیدوارکننده ظاهر شدند.
ارزشمند در حد طلا
روشن کردن چراغ اول و رسیدن به سکو برای هر ورزشکاری سخت است و بار سنگینی روی دوش آن میگذارد. با این حال ریحانه کریمی، وزنهبردار ایرانی سرحال و آماده بود و در ناگویا حتی ۲۶ کیلوگرم سنگینتر از رکوردهایش وزنه زد. کریمی روی تخته رفت و در یکضرب رکورد ۱۰۷ کیلوگرم، در دوضرب رکورد ۱۳۶ کیلوگرم و در مجموع رکورد ۲۴۳ کیلوگرم را ثبت کرد. این رکورد کافی بود تا بانوی وزنهبردار ما سکوی سوم آسیا را تسخیر کند و برنز تاریخی را به چنگ بیاورد؛ برنزی که برای ورزش کشور در حد طلا ارزشمند است.
تقدیم به ضامن آهو
ملیپوش مشهدی مدال تاریخیاش را تقدیم امام رضا (ع) کرد. ریحانه کریمی پس از کسب مدال برنز بازیهای آسیایی از اینکه شرمنده مردم نشده و با مدال به وطن بازمیگردد، خوشحال بود: «خیلی خوشحالم توانستم اولین دختری باشم که مدال بازیهای آسیایی برای ایران میگیرم. مدالم را مدیون مربیانم و رئیس فدراسیون هستم. واقعاً حمایتم کردند و ممنون همه آنها هستم. تشکر ویژهای هم میکنم از پدر و مادرم که همیشه پشتم بودند و دستشان را میبوسم. مدالم را تقدیم میکنم به امام رضا (ع). خدا را خیلی شکر میکنم، هرچه دارم از خداست. من از مردم عزیز ایران هم تشکر میکنم؛ شرمندهشان نشدم و قول میدهم با مدالهای بهتر و خوشرنگتر دل همه آنها را شاد کنم.»
ریکرو امیدوار شد
تیم ریکرو مردان برای رسیدن به مدال بازیهای آسیایی جمعه نبرد سختی با تیم هند خواهد داشت. رضا شبانی، صادق اشرفی و محمدحسین گلشنی اعضای تیم ریکرو مردان را تشکیل میدهند؛ همان تیمی که در یکچهارم نهایی رودرروی ژاپن میزبان قرار گرفت و ۵ بر ۳ این تیم را شکست داد. تیم هند حریف بعدی ملیپوشان ایران است. همچنین دیروز تیم کامپوند مردان و میکس کامپوند ایران از کسب مدال بازماندند.
اولین برد والیبال
شاگردان روبرتو پیاتزا با پیروزی قاطع برابر قرقیزستان کارشان در ناگویا را آغاز کردند. تیم ملی والیبال کشورمان در مصاف با قرقیزستان ۳ بر صفر به برتری رسید. بلندقامتان امروز دومین جدال خود را مقابل تایلند انجام میدهند. سرمربی ایتالیایی از برد تیم ایران هم خوشحال بود و هم ناراحت. پیاتزا با اشاره به عملکرد تیمش اظهار داشت: «بازی سادهای داشتیم و ست اول را خیلی خوب شروع کردیم. از ست دوم کمکم بازی به این سمت رفت که بازی خودمان را با تیم مقابل تطبیق بدهیم و در واقع بر مبنای بازی آنها بازی میکردیم. از یک طرف خوشحالم که ۳ بر صفر بردیم و از طرف دیگر ناراحت هستم، چون میتوانستیم خیلی بهتر از این بازی کنیم. مسئله احترام به تیم خودمان و تیم حریف در میان است. اگر قرار است به یک تیم احترام بگذاریم، اگر آن تیم میتواند ۱۰ امتیاز بگیرد، باید همان مقدار امتیاز را بگیرد و اگر هم تیمی میتواند ۲۰ امتیاز بگیرد، نهایتاً باید همان ۲۰ امتیاز را بگیرد. غیر از این باشد، یعنی بدون هدف بازی میکنیم که برای ما جالب نیست. برای کاپیتان تیم، یعنی امین اسماعیلنژاد خیلی خوشحال هستم که عملکرد خوبی داشت. فکر میکنم امین فقط یک اشتباه در ست سوم داشت و در تمام بازی سرحال و خوب بود. تنها بازی ساده ایران در این تورنمنت همین بازی با قرقیزستان بود. حتی در گروه خودمان هم تایلند و اندونزی در سطح دیگری بازی میکنند و رقبای سرسختی هستند. بازیهای دشواری با این تیمها خواهیم داشت. برای اینکه به فینال برسیم، باید شایستگی این را داشته باشیم که تیمها را ببریم و به فینال برسیم. همانطور که چند هفته قبل در مسابقات قهرمانی آسیا در خصوص ژاپن صحبت نکردم، الان هم نمیگویم در فینال خواهیم بود. باید روزبهروز پیش برویم و شایستگی خودمان را برای رسیدن به فینال نشان دهیم.»
پیروزی دختران تنیس
دو دختر تنیسور حریفان خود را شکست دادند تا برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی بانوان تنیس ایران در بازیهای آسیایی موفق به کسب پیروزی شوند. ماندگار فرزامی، سویل یولداشوا حریف ازبکستانیاش را دو دست شکست داد و پس از آن نوبت مشکاتالزهرا صفی بود که طعم برد در بازیهای آسیایی را بچشد. صفی در مصاف با شخزودا آسیمووا تاجیکستانی ۲ بر صفر برنده شد. فرزامی امروز با حریفی از چینتایپه میجنگد و صفی هم باید رودرروی ژانگ شوآی چینی قرار بگیرد.
اولین فینال ترامپولین
دو نماینده ترامپولین مردان با اینکه موفق به کسب مدال نشدند، اما با صعود به فینال رقابتهای این ماده اتفاقی تاریخی رقم زدند. برای اولین بار بود که ژیمناستیک ایران در ماده ترامپولین دو نماینده داشت؛ آریا مامعبداله و محمد سعیدآبادی در مرحله مقدماتی موفق بودند و در فینال با حریفان رقابت کردند. محمدعبداله با ثبت امتیاز ۵۷/۵۷ در جایگاه پنجم قرار گرفت و سعیدآبادی نیز با امتیاز ۷۶/۵۳ هفتم شد.
در بخش بانوان هم فاطمه توسلی و یلدا حسنشوکتی نمایندگان ایران در ترامپولین بودند که توسلی یک صعود تاریخی دیگر رقم زد و به فینال رسید. حسنشوکتی هم به دلیل مصدومیت نتوانست به فینال صعود کند.
ادامه تلاش تیراندازان
ملیپوشان تراپ در دو بخش بانوان و آقایان پا به میدان گذاشتند. مرضیه پرورشنیا در مجموع دو راند اول ۴۰ امتیازی شد و محمد بیرانوند نیز امتیاز ۴۶ را کسب کرد. رقابتهای تراپ امروز در سه راند باقیمانده ادامه پیدا میکند تا تکلیف فینالیستها مشخص شود. هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر در خط آتش ایستادند. ۲۹۱، ۲۷۷ و ۲۷۵ امتیازهای این ملیپوشان در این مرحله بود و در بخش تیمی نیز امتیاز ۸۴۳ به ثبت رسید. ادامه رقابتهای این ماده امروز برگزار میشود.
طلسم بوکس شکسته شد
امیر اسماعیلی با صعود به نیمهنهایی رقابتهای بوکس طلسم ناکامیهای این رشته در بازیهای آسیایی را شکست. بوکسور سنگینوزن ایرانی بعد از ناکاوت کردن حریف کرهای، برای مغلوب کردن دانا بیکی چینی روی رینگ رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ این حریف عنواندار را شکست داد. با صعود اسماعیلی به نیمهنهایی، برنز او قطعی شد. بوکس ایران در دو دوره اخیر بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال نشده بود و حالا امیر اسماعیلی این فرصت را دارد تا با عبور از سد زاکروف ازبکستانی به فینال بازیهای ناگویا صعود کند.