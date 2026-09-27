جوان آنلاین: ویژهمراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال مرجع عالیقدر شیعه، حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدسسرهالشریف)، با حضور جمعی از علما، روحانیون و اعضای بیت مکرم این مرجع فقید در زنجان برگزار میشود.
به گزارش مهر، این مراسم به مناسبت هفتمین روز ارتحال حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع عالیقدر شیعه، روز دوشنبه ۶ مهرماه در شهر زنجان برگزار خواهد شد.
در این مراسم که با حضور اعضای بیت مکرم آیتالله العظمی شبیری زنجانی و جمعی از علما و فضلای حوزههای علمیه کشور برگزار میشود، حجتالاسلام والمسلمین دکتر رفیعی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
ویژهمراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال این مرجع عالیقدر، ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۶ مهرماه در مسجد و بقعه متبرکه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان برگزار میشود.
این مراسم فرصتی برای گرامیداشت یاد و مقام علمی و معنوی حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی و تجلیل از سالها مجاهدت علمی و خدمات ایشان در حوزه علمیه و عرصه دینی خواهد بود.
از عموم مردم مؤمن و علاقهمندان دعوت شده است با حضور در این مراسم، در آیین بزرگداشت هفتمین روز ارتحال این مرجع عالیقدر شرکت کنند.