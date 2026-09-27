جوان آنلاین: به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالگرد شهیدان سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین به تجلیل از سیدالشهدای مقاومت خطاب به این شهید گفت: شما به سمبل و نمادی برای آزادگان دنیا تبدیل شده‌اید. شمار رهبر مقاومت بین المللی و الهام بخش آزادگان جهان هستید. شما از میان ما رفتی و آموز هایتان باقی است و نور بخشش شما همچنان به ما عزم و اراده می‌دهد. شما یک حزب، یک مقاومت و یک جنبش مردمی ثابت قدم و قوی ساختید و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: شما پرچم فلسطین را برافراشتید و آن را در زندگی ما کاشتید و فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند و آزادسازی سرزمین ما اولویت ما خواهد بود.

وی خطاب به سید هاشم صفی الدین نیز بیان کرد: مسیر شما پر از جهاد و کار در حزب الله است و شما یار و یاور سید شهدای امت سید حسن بودید. شما همچنان چراغ راه مقاومت و مبارزان مقاومت خواهید بود.