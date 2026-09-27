کد خبر: 1381705
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
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شیخ نعیم قاسم:

از مواضع ایران اسلامی تجلیل می‌کنیم؛ دست از مقاومت نخواهیم کشید

3 دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تجلیل از مقام شهیدان نصرالله و صفی‌الدین خطاب این شهیدان گفت: شما یک حزب، یک مقاومت و یک جنبش مردمی ثابت قدم و قوی ساختید و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

جوان آنلاین: به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالگرد شهیدان سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین به تجلیل از سیدالشهدای مقاومت خطاب به این شهید گفت: شما به سمبل و نمادی برای آزادگان دنیا تبدیل شده‌اید. شمار رهبر مقاومت بین المللی و الهام بخش آزادگان جهان هستید. شما از میان ما رفتی و آموز هایتان باقی است و نور بخشش شما همچنان به ما عزم و اراده می‌دهد. شما یک حزب، یک مقاومت و یک جنبش مردمی ثابت قدم و قوی ساختید و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه شهید نصرالله به نماد و الهام‌بخش آزادگان جهان تبدیل شده است، افزود: شما پرچم فلسطین را برافراشتید و آن را در زندگی ما کاشتید و فلسطین قطب نمای ما خواهد ماند و آزادسازی سرزمین ما اولویت ما خواهد بود. این سالگرد به برکت جایگاه والای شهیدان و به برکت ادامه راه است و استواری و بقا را به ما ارزانی داشته است. تو رهبر بودی و حالا رهبر الهام‌بخش جهان شده‌ای. ما مسیر محمدی، علوی، امام خمینی، امام خامنه‌ای، امام موسی صدر و راه ولایت و جهاد را ادامه خواهیم داد. فلسطین همچنان قطب‌نمای ما خواهد ماند و آزادسازی سرزمینمان نیز هدف ما خواهد بود.

شیخ صفی الدین یار و یاور سید شهدای امت بود

وی خطاب به سید هاشم صفی الدین نیز بیان کرد: مسیر شما پر از جهاد و کار در حزب الله است و شما یار و یاور سید شهدای امت سید حسن بودید. شما همچنان چراغ راه مقاومت و مبارزان مقاومت خواهید بود. سید هاشم صفی الدین شما در خدمت به این آرمان، خستگی ناپذیر بودید. شما پشتیبان و یاور سرور شهیدان امت بودید. خیلی زود از میان ما رفتی، اما گام‌های استوار تو همچنان چراغ راه جهادی مقاومت و رزمندگان مقاومت خواهد ماند.

چهار معاون جهادی در نبرد اولی الباس به شهادت رسیدند

وی ادامه داد: چهار معاون جهادی در نبرد اولی الباس به شهادت رسیدند. معاون جهادی فواد شکر نقش بسزایی در بنای تشکیلات مقاومت داشت. حاج ابراهیم عقیل از معاونان جهادی بود که عمرش را صرف کار جهادی کرد و نقش اساسی در تاسیس نیروی رضوان داشت. معاون جهادی سید سهیل حسینی مسئولیت ستاد را از سال ۲۰۰۸ برعهده گرفت و آن را توسعه داد و مربی بود.

شیخ نعیم قاسم گفت: شیخ نبیل قاووق رکن اساسی با سید شهدای امت بود و مسئولیت‌های مهمی برعهده داشت. معاون جهادی حاج عبدالمنعم کرکی بیش از چهار دهه کار اسلامی کرد و هسته‌های اولیه مقاومت را بنا نهاد. باید از سردار شهید عباس نیلفروشان یاد کنیم که به عنوان یاور، مشاور و رهبر در کنار مقاومت ایستاد.

از اصول خود عدول نخواهیم کرد

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه به مقام بلند شهدای مقاومت اسلامی لبنان ادای احترام کرد و گفت: به ۳۴۰۰ شهید و ۱۴۶۰۰ مجروح از میان رزمندگان و مردم در «نبرد اولی‌البأس» درود می‌فرستیم. درود ویژه‌ای به «شهدای زنده» یعنی مجروحان حادثه انفجار پیجر می‌فرستیم و از مقاومت اسیران مظلوم و مردم حامی خانواده‌های شهدا و اسرا قدردانی می‌کنیم. یاد و خاطره سردار شهید عباس نیلفروشان که به عنوان یاور، مشاور و فرمانده در کنار مقاومت حضور داشت، گرامی می‌داریم.

شیخ نعیم قاسم گفت: حزب الله تصمیم گرفت که هر مرحله از نبرد اولی الباس تا به امروز را ما بر سرعهد هستیم نام گذاری کند. علی العهد یعنی اینکه ما ادامه می‌دهیم و این هنگامی که رهبری شهید می‌شود دیگری جای او را می‌گیرد و مسیر سابق را ادامه می‌دهد. علی العهد یعنی اینکه ما بر سر اصول هستیم. ما همچنان به اصول خود پایبندیم که اساس آن مقاومت شجاعانه و الهی در برابر تجاوز است. این مقاومت، اسلامی، ملی و انسانی است و ما برای ادامه آن در برابر دشمن تا زمان خروج آنها از سرزمین ما و آزادسازی سرزمین اشغالی تلاش خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما بر سر عهد هستیم تا از مراحل سابق استفاده کنیم و درس بگیریم.

ما با تمام توان با اسرائیل مقابله خواهیم کرد

او تاکید کرد: آنانی که می‌پرسند مقاومت چه کار کرده است به نظر می‌رسد آنها این سوال را فراموش کرده‌اند: دولت چه کاری انجام داده است؟ چه کسی تجاوز علیه یک دولت را دفع می‌کند؟ این دولتمردان هستند که به ارتش دستور می‌دهد تا اشغال را دفع کند. ما با تمام امکانات موجود با اسرائیل که مورد حمایت آمریکا است، مقابله خواهیم کرد.

مقاومت، اهداف متجاوزان را ناکام گذاشت

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: مقاومت با همکاری رزمندگان مقاومت و مردم شریف، اهداف تجاوز را خنثی کرد. مقاومت ثابت کرد که متجاوزان قادر به دستیابی به هدف خود برای از بین بردن آن نیستند. رزمندگان مقاومت توانستند با این نیرو‌های عظیم مقابله کنند. رزمندگان مقاومت پیشروی تیپ‌ها و ارتش دشمن را متوقف کردند. ما تا جایی که میدان نبرد اجازه می‌داد، در بنت جبیل، ناقوره، عیتا الشعب، علی الطاهر و هر جای دیگری که مقاومت حضور داشت، برای مدت قابل توجهی مقاومت کردیم. در علی الطاهر، مقاومت سه ماه طول کشید، اما صرفاً حفظ زمین و مکان کاری نیست که ما انجام می‌دهیم. ما باید درک کنیم که مقاومت از دو طریق انجام می‌شود: مقابله با دشمن در مکان و زمان ممکن، با در نظر گرفتن برد و باخت، و جلوگیری از استقرار دشمن و تثبیت اشغال.

ما از ذره‌ای از ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع چشم پوشی نمی‌کنیم

وی با اشاره به اینکه سکوت درباره برخی جزئیات به ماهیت و مدیریت نبرد مربوط می‌شود، گفت: ما به پیروزی خداوند اطمینان داریم و این پیروزی به شکلی که مردم می‌خواهند، به خواست خدا، با آزادی، محقق خواهد شد. مقاومت فقط به دلیل تجاوز به وجود آمد. تسلیم شدن در برابر دشمن به معنای پایان همزیستی در لبنان و ایجاد شهرک‌ها در لبنان است. این کشور مال همه ماست و ما از ذره‌ای از ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع آن صرف نظر نخواهیم کرد. آینده کشور در جنوب لبنان است.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: بحمدالله در نبرد العصف الماکول تفاهم نامه ایران، تشدید درگیری‌ها را تا سطحی که امروز شاهد آن هستیم کاهش داد.

وی تاکید کرد: مقاومت توانسته است تجاوز را محدود کند. اینکه از ارتش لبنان بخواهید ابزاری در دست شما و طنابی دور گردنتان باشد، غیرقابل قبول است. این یک ارتش ملی است. لبنان بدون مقاومت، موجودیت خود را از دست خواهد داد. دشمن تمام لبنان، اختلافات داخلی و مطیع دولت آمریکا کردن آن را می‌خواهد.

توافق چارچوب شرم آور است

او افزود: دولت به جای مقابله با پروژه آمریکایی-اسرائیلی، به آن کمک می‌کند. لبنان یکپارچه است و همینطور باقی خواهد ماند، یا دیگر وجود نخواهد داشت. توافق چارچوب، در میان تمام اهرم‌هایی است که این مرجع می‌تواند در اختیار داشته باشد و برای احقاق حقوق لبنان از آنها استفاده کند، شرم آور است. دولت مسئول ادامه وضعیت امنیتی ناپایدار ناشی از حملات است و از مقاومت و پایداری مردم بهره‌ای نمی‌برد. رئیس جمهور حق مذاکره دارد، اما حق نقض قانون اساسی و توافق طائف و همچنین چشم‌پوشی از حق لبنان برای پیگرد دشمن را ندارد.

رزمندگان ما جهان را شگفت زده کردند

وی تاکید کرد: ما خواستار پایان دادن به امتیازدهی هستیم. ما می‌خواهیم رئیس جمهور، متحدکننده باشد، نه کسی که مردم لبنان را متفرق می‌کند. ما آماده گفت‌و‌گو هستیم، اما چگونه می‌توانیم با کسانی که مقاومت را غیرقانونی دانسته‌اند، مذاکره کنیم؟ اگر اسرائیل امروز یا فردا عقب‌نشینی کند یا هر اقدامی را که به نفع لبنان باشد، بپذیرد، این نتیجه مقاومت و یادداشت تفاهم خواهد بود، نه توافق و چارچوب مذاکره. مردم مقاوم ما جهان را شگفت‌زده کرده‌اند و رزمندگان مقاومت ما در صحنه رویارویی با دشمن، عملکردی اسطوره‌ای داشته‌اند. رهبران ما همیشه در میدان هستند و هرگز تردید نکرده‌اند.

ما وزارت تاریکی داریم نه انرژی

او خطاب به حامیان مقاومت تصریح کرد:‌ای مردم ما که فداکاری‌های بزرگی را متحمل می‌شوید، می‌دانیم که شما الگوی صبر هستید و برای حفظ آرمان بسیار همکاری می‌کنید. به شما اعلام می‌کنم که ما متعهد به تأمین مسکن و بازسازی با منابع و کمک‌های مالی خود هستیم و از دولت می‌خواهیم که به وظیفه خود عمل کند. ما به زودی سهم خود را در پروژه مسکن اعلام خواهیم کرد. ولت در مواجهه با وضعیت اقتصادی رو به وخامت کجاست؟ اکنون وزارت تاریکی داریم، نه انرژی. ما دولتی بدون وزارت امور خارجه داریم.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: ما آماده گفت‌و‌گو و بحث در مورد مسئله انحصار سلاح هستیم، اما ابتدا به آزادی دست یابیم. مردم حق تظاهرات و تحصن دارند.

تجلیل از مواضع ایران

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: ما از مواضع ایرانِ قهرمان، شهیدپرور و فداکار که حضرت امامِ رهبر، سید علی خامنه‌ای را {به جهان اسلام} تقدیم کرده است، تجلیل می‌کنیم. دبیرکل حزب‌الله ملت ایران را ملتی بزرگ توصیف و از سپاه پاسداران، نیرو‌های امنیتی، فرماندهان و تلاشگران تمجید کرد و ابراز امیدواری نمود که ایران به رهبری آیت‌الله سید مجتبی (دام‌ظله) به پیشرفت خود ادامه دهد. ایران به جهان ثابت خواهد کرد که آن را از سقوط و لغزش به سوی پرتگاه نجات داده است؛ این اقدامات در راستای منافع نیرو‌های مقاومت و انسانیت است.

او گفت: فلسطین نماد و چهره آینده خواهد بود. باید به ملت بزرگ یمن و انصارالله که در کنار فلسطین، ایران و لبنان ایستادند، درود بفرستیم. آینده متعلق به ملت‌های منطقه است.

برچسب ها: شیخ نعیم قاسم ، حزب الله لبنان ، فلسطین
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