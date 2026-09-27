کد خبر: 1381704
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۹
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پاریس ادعا کرد: حمایت نظامی از عربستان کاملا تدافعی است!

3 وزیر خارجه فرانسه با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: حمایت نظامی پاریس از عربستان کاملا تدافعی است!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز یکشنبه با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که حمایت نظامی این کشور از عربستان سعودی برای کمک به مقابله با حملات ارتش و مبارزان یمنی، ماهیتی «کاملا تدافعی» دارد!

به گزارش مهر، این اظهارات که در شبکه تلویزیونی دولتی «فرانس ۲» بیان شد، در پی اعلام امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در روز پنجشنبه مبنی بر اعزام نیرو‌های نظامی، واحد‌های راداری و «سامانه‌های دفاعی» فرانسه به عربستان سعودی صورت گرفت.

ژان-نوئل بارو، در پاسخ به این پرسش که آیا کمک فرانسه به معنای آن است که پاریس به شریکی در جنگ عربستان علیه یمنی‌ها تبدیل شده، مدعی شد: به هیچ وجه... این اقدام کاملاً تدافعی است. از زمان آغاز جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی) علیه ایران، ما برای حفاظت از متحدان و شرکای خود، تجهیزات و نیرو‌های نظامی مستقر کرده‌ایم.

برچسب ها: فرانسه ، عربستان ، یمن
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