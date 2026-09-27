جوان آنلاین: مقامات میگویند حادثه بامداد یکشنبه رخ داد و این قایق پس از حرکت از «بوکاوو»، مرکز استان «کیووی جنوبی»، در طول مسیر واژگون شد.
به گزارش ایسنا، رسانههای محلی با استناد به اطلاعات اولیه گزارش دادند احتمالا بیش از ۸۰ نفر سوار بر این قایق بودهاند.
تا صبح یکشنبه، نیروهای امدادی دستکم ۱۲ جسد را از آب بیرون کشیدند و پنج نفر را نجات دادند، در حالی که سرنوشت دهها نفر دیگر همچنان نامعلوم است.
عملیات جستوجو و نجات ادامه دارد و علت حادثه هنوز مشخص نیست.
دریاچه کیوو یکی از دریاچههای بزرگ آفریقاست که در میان دو کشور کنگو و رواندا قرار گرفته است.
به گزارش شینهوا، با توجه به وجود رودخانهها و دریاچههای متعدد در سراسر جمهوری دموکراتیک کنگو، قایقها یکی از وسایل اصلی حملونقل برای بسیاری از مردم این کشور محسوب میشوند و وقوع حوادث مربوط به قایقها به دلایلی همچون فرسودگی شناورها و بارگیری بیش از حد، در آبهای این منطقه معمول است.