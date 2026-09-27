جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی در گفتوگو با شبکه انبیسی نیوز که امروز یکشنبه منتشر شد، عنوان کرد: ما آماده هستیم که تنگه را باز کنیم اگر اقدامهای خاصی از سوی آمریکا انجام شود و اینها مسائل جدیدی نیستند و از فضا نیامدهاند. اینها حقوق ما است که میخواهیم مورد احترام قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: «ما میخواهیم پول و داراییهای خودمان که بهطور غیرقانونی مسدود شده، آزاد شود و بتوانیم نفت خود را بفروشیم؛ بنابراین ما چیزهای مشخصی میخواهیم که آمریکا در توافقهای گذشته متعهد به انجام آن شده بود.»
وزیر امور خارجه در پاسخ به این مساله که با توجه به مخالفت آمریکا با آزادسازی داراییها و لغو تحریمها در ابتدای روند، آیا امکان مذاکره برای یک توافق صلح در این مرحله وجود دارد یا دیپلماسی شکست خورده است؟، گفت: «این پول، پول خود ماست. نه پول دیگران.»
وی با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته با آمریکا اظهار داشت: «همیشه امید به دیپلماسی وجود دارد، اما با توجه به رفتار این دولت در دو سال گذشته، دلیلی نداریم که دوباره به دیپلماسی بازگردیم و با این دولت وارد تعامل شویم.»
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: «در سال ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴٠۴) آمریکا پیشنهاد مذاکره داد، ما پذیرفتیم و وارد مذاکرات شدیم، اما در میانه مذاکرات به ما حمله کردند. هشت ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴٠۴)، دوباره پیشنهاد مذاکره دادند، ما پذیرفتیم و باز هم در میانه مذاکرات به ما حمله کردند.»
وی افزود: «پس از جنگ نیز آنها برای دستیابی به یک توافق، پیشنهاد مذاکره دادند. ما پذیرفتیم، سه ماه مذاکره کردیم، اما تنها دو هفته طول کشید تا توافقی را که خودشان امضا کرده بودند، نقض کنند.»
با این حال، عراقچی تاکید کرد تهران همچنان دیپلماسی را کنار نگذاشته است.
وی تصریح کرد: «ما هیچ فرصتی برای صلح را از دست نمیدهیم. ما به انتخابات میاندورهای آمریکا یا مسائل دیگر اهمیت نمیدهیم؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع ملیمان است.»
وی افزود: «ما همانقدر که آمادهایم با هر چالشی روبهرو شویم، برای مذاکره نیز آمادهایم. ما در برابر هر تجاوزی علیه خودمان محکم ایستادهایم، حتی اگر به یک جنگ آخرالزمانی منجر شود. در عین حال، برای دیپلماسی آمادهایم.»
عراقچی ادامه داد اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده این توافق را رد میکند، «هنوز منتظر پاسخ رسمی از طریق میانجیها هستیم.»
وی توضیح داد که بر اساس طرح پیشنهادی ایران، آمریکا باید برخی اقدامات اعتمادساز را انجام دهد و در صورت انجام آنها، «در روز هفتم تنگه هرمز باز خواهد شد و مذاکرات نهایی با آمریکا از سر گرفته میشود.»
عراقچی گفت این اقدامات میتواند ظرف چهار یا پنج روز انجام شود و افزود: «اگر آنها جدی هستند و واقعا توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز میخواهند، این امکان وجود دارد.»
برای ازسرگیری جنگ کاملا آمادهایم
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره گزارشهایی مبنی بر اینکه ترامپ قصد دارد پس از انتخابات میاندورهای آمریکا حملات به ایران را از سر بگیرد، گفت: «ما کاملا برای ازسرگیری جنگ آمادهایم.»
وی تاکید کرد: «در برابر هر تجاوز جدیدی محکم میایستیم، حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر شود؛ اما همزمان آماده دیپلماسی هستیم. انتخاب با رئیسجمهور ترامپ است.»
عراقچی با اشاره به درخواست قبلی آمریکا برای «تسلیم بدون قیدوشرط» گفت: «آنها در جنگ قبلی خواستار تسلیم بدون قیدوشرط در دو روز بودند، اما اکنون هشت ماه است که درگیر جنگ هستند و نتیجهای به دست نیاوردهاند.»
وی افزود: «هر تجاوز جدیدی نیز قطعا با دو جنگ قبلی متفاوت خواهد بود و ما تاکتیکهای خود را اصلاح کرده و کاملا برای مقابله با آن آماده شدهایم.»
غنیسازی ۶۰ درصدی در چارچوب NPT غیرقانونی نیست
در بخش دیگری از این مصاحبه، مجری NBC درباره غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد و چرایی ذخیره این میزان از مواد غنیشده از عراقچی پرسید.
عراقچی پاسخ داد: «غنیسازی تا ۶۰ درصد غیرقانونی نیست و همچنان در چارچوب معاهده NPT و برنامه صلحآمیز هستهای ما قرار دارد.»
وی گفت ایران این سطح از غنیسازی را برای اهداف پزشکی و دیگر اهداف صلحآمیز انجام داده و افزود: «ما در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ درباره مواد ۶۰ درصدی خود پیشنهاد توافق دادهایم.»
عراقچی تاکید کرد ایران آماده است در صورت مشاهده حسننیت و عزم واقعی برای صلح، درباره موضوع هستهای در مراحل بعدی مذاکره کند.
وی گفت: «ما تصمیم گرفتیم مسائل هستهای را برای مراحل بعدی بگذاریم و در این مرحله روی اعتمادسازی تمرکز کنیم. نخستین گام اعتمادسازی باید آزادسازی پولهای ما باشد که بهطور غیرقانونی مسدود شدهاند و برداشتن محاصره و دیگر اقداماتی است که آنها میدانند باید انجام دهند.»
عراقچی در واکنش به پرسش مجری که چرا ایران به غنیسازی ۶۰ درصد نیاز دارد، تاکید کرد: «آیا این کار طبق NPT غیرقانونی است یا نه؟»
وی افزود: «ما در مذاکرات گذشته هرگونه نگرانی در این زمینه را برطرف کردهایم و میتوانیم دوباره این کار را انجام دهیم. نیازی به عملیات نظامی وجود ندارد.»
مجری NBC در بخش پایانی مصاحبه درباره وضعیت رهبر ایران و نبود تصاویر ویدئویی جدید از ایشان سوال پرسید.
عراقچی در پاسخ گفت: «نگرانیهای امنیتی در این رابطه وجود دارد. رهبر ما در جریان جنگ قبلی بهطور غیرقانونی ترور شد و کاملا منطقی است که از رهبر خود محافظت کنیم.»
وی افزود: «نشانههای زیادی وجود دارد که ایشان از سوی آمریکاییها تهدید شده است. در عین حال، نشانههای دیگری وجود دارد که ایشان کاملا در کنترل امور و در جایگاه خودشان قرار دارد.»
عراقچی تاکید کرد تصمیمگیری در ایران بر اساس اجماع ملی انجام میشود و گفت: «این تصور که منابع قدرت متفاوتی در داخل ایران وجود دارد، نادرست است. ما بر اساس اجماع ملی حرکت میکنیم.»
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت وزارت امور خارجه، دولت، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و مجلس در هماهنگی نزدیک قرار دارند و همه در یک جبهه در برابر چالشهای ناشی از تحریمها و عملیات نظامی آمریکا ایستادهاند.
وزیر امور خارجه پیشتر روز شنبه در مورد دیدارها و پیشنهادهای ارائه شده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به ایرنا گفت: طرحهایی که ارایه دادیم درباره آن مصاحبهها گفته و در ملاقاتها تشریح و توسط واسطهها به طرف آمریکایی ابلاغ شد و اولین واکنش از سوی رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت، اما از سوی میانجیها هنوز چیزی به ما منتقل نشده است.
عراقچی تاکید کرد: متاسفانه از رئیس جمهور آمریکا حرفهای ضد و نقیض زیاد شنیده میشود ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطهها به ما اعلام شود و براساس آن تصمیم گیری خواهد شد به هر حال شروط ما مشخص است و هرگونه حرکت روبه جلو منوط به محقق شدن این شروط است.