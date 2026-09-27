علت درخواست دیدار وزیر خارجه آلمان با لاوروف از زبان زاخارووا

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه عصر یکشنبه در برنامه «ساندی ایونینگ» به میزبانی ولادیمیر سولویوف، مجری معروف روس گفت: من گمان می‌کنم این مذاکراتی که طرف آلمانی درخواست کرد، که منجر به خواندن یک متن از روی یک تکه کاغذ شد، صرفا برای نشان دادن نوعی فعالیت به آلمانی‌ها لازم بود.

به گزارش ایسنا، زاخارووا در ادامه افزود: یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان درخواست مذاکره با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نیویورک را داد تا برخی فعالیت‌های دیپلماتیک را نشان دهد و میزان محبوبیت رو به کاهش فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان را بهبود بخشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف به درخواست طرف آلمانی با یوهان واده‌فول در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.