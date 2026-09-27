جوان آنلاین: رزمایش پنج هزار نفری جانفدایان جزیره قشم با حضور یگانهای مختلف نظامی و انتظامی، نیروهای بسیج مردمی و جمعی از زنان و مردان جانفدای ایران در نوار ساحلی شهر قشم برگزار شد.
به گزارش ایرنا، شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچمهای منقش به عبارتهای جانفدای ایران و یالثارات الحسین، در این برنامه حضور یافتند و جلوهای از همراهی اقشار مختلف مردم با این رزمایش را به نمایش گذاشتند.
حضور پرشمار مردم در بلوار ساحلی قشم، با وجود گرمای هوا، از ویژگیهای قابل توجه این مراسم بود و شهروندان با حضور در محل برگزاری رزمایش، در این برنامه مشارکت کردند.
همچنین حضور کودکان و نوجوانان در میان شرکتکنندگان، از دیگر جلوههای مشهود این اجتماع مردمی بود؛ حضوری که نشاندهنده مشارکت گروههای سنی مختلف در این برنامه به شمار میرفت.
این رزمایش در بلوار ساحلی شهر قشم و در حاشیه آبهای نیلگون خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار شد.