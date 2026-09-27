زیردریایی جدید پاکستان در نخستین آزمایش واقعی خود موشک ضدکشتی شلیک کرد

نیروی دریایی ارتش پاکستان اعلام کرد که زیردریایی کلاس پی‌ان‌اس/ام هنگور امروز یکشنبه در نخستین آزمایش سلاح واقعی خود یک موشک کروز ضدکشتی شلیک کرد که به گفته ارتش این کشور، نشان‌دهنده آمادگی رزمی و توان عملیاتی این شناور زیرسطحی است.

جوان آنلاین: ارتش پاکستان اعلام کرد که زیردریایی جدید نیروی دریایی این کشور به نام «هنگور» در نخستین آزمایش سلاح واقعی خود در شمال دریای عرب با موفقیت یک موشک کروز ضدکشتی شلیک کرد.

به گزارش ایسنا، وبگاه خبری عرب نیوز گزارش داد که ارتش پاکستان با اعلام این خبر این رزمایش را نمایشی از آمادگی رزمی و توان عملیاتی این شناور توصیف کرد.

نیروی دریایی پاکستان در ژوئن سال میلادی جاری از ورود زیردریایی پی‌ان‌اس/ام ـ هنگور، نخستین زیردریایی از یک کلاس جدید که در چارچوب یک همکاری بزرگ دفاعی با چین به دست آمده، خبر داد. انتظار می‌رود این اقدام بازدارندگی دریایی و توان جنگ زیرسطحی این کشور را تقویت کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش پاکستان، این زیردریایی روز یکشنبه در نمایشی مهم از آمادگی عملیاتی با یک موشک کروز ضدکشتی یک هدف دوربرد تعیین‌شده را در شمال دریای عرب با دقت هدف قرار داد.

دریاسالار نوید اشرف، فرمانده ستاد نیروی دریایی پاکستان که بر این آزمایش نظارت داشت، قدرت رزمی این زیردریایی را ستود و بر اهمیت راهبردی تقویت توان زیرسطحی این نیرو برای بازدارندگی دریایی معتبر تاکید کرد.

آزمایش این زیردریایی با مهمات جنگی حدود دو هفته پس از برخورد شناور‌های نیروی دریایی پاکستان و هند در شمال دریای عرب انجام شد ـ حادثه‌ای که با اعتراپ دیپلماتیک هر دو کشور همراه بود.

بر اساس اعلام نیروی دریایی پاکستان، زیردریایی هنگور به سامانه‌های رزمی پیشرفته، حسگر‌های مدرن، فناوری پیشران مستقل از هوا و ویژگی‌های پنهان‌کاری بهبودیافته مجهز است. انتظار می‌رود ورود این زیردریایی توان جنگ نیروی دریایی را در حفاظت از مسیر‌های دریایی و منافع راهبردی دریایی گسترش دهد.