کد خبر: 1381689
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله: حملات عربستان به زیرساخت‌های غیرنظامی پایداری مردم یمن را بیشتر می‌کند

3 سخنگوی جنبش انصارالله و مذاکره کننده دولت صنعا با اشاره به تداوم حملات عربستان به مناطق و تأسیسات غیرنظامی یمن، تأکید کرد که این اقدامات نه‌تنها دستاوردی برای ریاض به همراه نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش پایداری و ایستادگی مردم یمن خواهد شد.

جوان آنلاین: محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت صنعا خاطرنشان کرد که نظام سعودی همچنان به ارتکاب کشتار و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی از جمله پل‌ها، ساختمان‌ها و بازار‌ها ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری المسیره، وی در ادامه افزود: آخرین مورد از این حملات، هدف قرار دادن یک بازار تجاری در استان تعز در امروز بود که بر اساس آمار اولیه، به شهادت ۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شد.

عبدالسلام همچنین تأکید کرد: چنین کشتارهایی، نیت‌های واقعی و خرابکارانه نظام سعودی در قبال یمن، چه در سطح سرزمین و چه در قبال مردم آن را آشکار می‌کند و این اقدامات هیچ دستاوردی برای آن به همراه نخواهد داشت.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن ادامه داد: این اقدامات، شکست نظام سعودی را بیشتر می‌کند و مردم ما را به پایداری بیشتر و پایبندی به تحقق اهداف عادلانه خود سوق می‌دهد.

وی در پایان تصریح کرد: چنین جنایات سعودی، جهان، به‌ویژه کشور‌های عربی و اسلامی را نسبت به ضرورت هوشیاری و پرهیز از همراهی با نظام سعودی در جنگ تجاوزکارانه آن علیه ملت عزیز یمن آگاه می‌کند.

این اظهارات پس از آن بیان شده است که جنگنده‌های سعودی امروز چهار بار منطقه «التعزیه» را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

طبق گزارش‌های اولیه، در این حمله که عربستان مغازه‌های واقع در بازار مرکزی تعز را هدف قرار داد، هفت یمنی شهید و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.

نیرو‌های مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله در این کشور نیز در پاسخ به کشتار‌هایی که عربستان انجام داد، با موشک‌های بالستیک خود پایگاه‌های نیرو‌های وابسته به عربستان در جبهه‌های پدافند هوایی «وهان» در تعز را هدف قرار دادند.

برچسب ها: انصارالله ، عربستان ، یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تسلیم‌بشو نیستیم

تناقضات دعوت به وحدت!

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

جاعلان مشغول کارند

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار