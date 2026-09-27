جوان آنلاین: محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکرهکننده دولت صنعا خاطرنشان کرد که نظام سعودی همچنان به ارتکاب کشتار و هدف قرار دادن زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی از جمله پلها، ساختمانها و بازارها ادامه میدهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری المسیره، وی در ادامه افزود: آخرین مورد از این حملات، هدف قرار دادن یک بازار تجاری در استان تعز در امروز بود که بر اساس آمار اولیه، به شهادت ۷ نفر و زخمی شدن دهها نفر منجر شد.
عبدالسلام همچنین تأکید کرد: چنین کشتارهایی، نیتهای واقعی و خرابکارانه نظام سعودی در قبال یمن، چه در سطح سرزمین و چه در قبال مردم آن را آشکار میکند و این اقدامات هیچ دستاوردی برای آن به همراه نخواهد داشت.
رئیس هیئت مذاکرهکننده یمن ادامه داد: این اقدامات، شکست نظام سعودی را بیشتر میکند و مردم ما را به پایداری بیشتر و پایبندی به تحقق اهداف عادلانه خود سوق میدهد.
وی در پایان تصریح کرد: چنین جنایات سعودی، جهان، بهویژه کشورهای عربی و اسلامی را نسبت به ضرورت هوشیاری و پرهیز از همراهی با نظام سعودی در جنگ تجاوزکارانه آن علیه ملت عزیز یمن آگاه میکند.
این اظهارات پس از آن بیان شده است که جنگندههای سعودی امروز چهار بار منطقه «التعزیه» را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.
طبق گزارشهای اولیه، در این حمله که عربستان مغازههای واقع در بازار مرکزی تعز را هدف قرار داد، هفت یمنی شهید و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.
نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله در این کشور نیز در پاسخ به کشتارهایی که عربستان انجام داد، با موشکهای بالستیک خود پایگاههای نیروهای وابسته به عربستان در جبهههای پدافند هوایی «وهان» در تعز را هدف قرار دادند.