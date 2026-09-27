کد خبر: 1381686
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
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هشدار حماس درباره تشدید یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی

2 حماس در بیانیه‌ای نسبت به تشدید یورش‌ها، برگزاری مراسم تلمودی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجد الاقصی، به ویژه طی دو روز گذشته، هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای نسبت به تشدید یورش‌ها، برگزاری مراسم تلمودی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجد الاقصی، به ویژه طی دو روز گذشته، هشدار داد و تاکید کرد این اقدامات نمی‌تواند هویت عربی ـ اسلامی قدس را تغییر دهد.

حماس بیان کرد: قدس همچنان متعلق به مردم خود باقی خواهد ماند و هر اندازه رژیم صهیونیستی بر سرکوب و جنایات خود بیفزاید، قادر نخواهد بود هویت این شهر را تغییر دهد.

این جنبش تاکید کرد: تبدیل شهر قدس به یک پادگان نظامی، تشدید فشار‌ها علیه ساکنان این شهر و اماکن مقدس آن و تامین حمایت و پوشش امنیتی برای یورش شهرک‌نشینان و برگزاری آیین‌های تلمودی آنان، نشان دهنده ابعاد تجاوز مستمر علیه هویت قدس و اماکن مقدس آن است.

حماس به طور مشخص به اقداماتی که در «باب القطانین» و صحن‌های مسجد الاقصی صورت گرفته اشاره کرد و افزود این اقدامات همزمان با یورش ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، «عمیت هالوی» عضو کنست و شماری دیگر از مقام‌ها و شهرک‌نشینان انجام شده است.

این جنبش نسبت به تشدید عملیات سرکوب، یهودی‌سازی و تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید از طریق زور هشدار داد و به تلاش شهرک‌نشینان برای وارد کردن قربانی‌های گیاهی» به مسجد الاقصی اشاره کرد.

حماس تاکید کرد: این تعرضات هیچ حقی برای رژیم صهیونیستی یا شهرک‌نشینان در مسجد الاقصی ایجاد نخواهد کرد و تلاش‌ها برای تغییر هویت اسلامی این مسجد نیز به نتیجه نخواهد رسید.

این جنبش در ادامه از فلسطینی‌ها ساکن قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواست حضور و پاسداری خود در مسجد الاقصی را ادامه دهند، به سوی این مسجد حرکت کنند و در برابر طرح‌های یهودی‌سازی، اقدامات شهرک‌نشینان و تعرض آنان به مسجد الاقصی بایستند.

حماس تاکید کرد: اراده ملت فلسطین از ماشین سرکوب و رفتار‌های متکبرانه رژیم صهیونیستی قدرتمندتر است و مردم فلسطین به دفاع از قدس و مسجد الاقصی ادامه خواهند داد.

این جنبش همچنین از ملت‌ها و کشور‌های عربی و اسلامی خواست در برابر تشدید تعرضات و نقض‌ها علیه مسجد الاقصی و قدس، تحرکی فوری و موضعی جدی و مسئولانه اتخاذ کنند.

حماس در پایان بر ضرورت اعمال فشار برای توقف این تعرضات و حفاظت از اماکن مقدس تاکید کرد و خواستار اقدام عملی برای مقابله با روند یهودی‌سازی و تعرض‌های مستمر علیه قدس و مسجد الاقصی شد.

برچسب ها: حماس ، رژیم صهیونیستی ، مسجدالاقصی
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