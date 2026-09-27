صنعا: حملات هوایی عربستان به تعز و جوف حدود ۵۰ شهید و زخمی برجا گذاشت

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از شهادت و زخمی شدن حدود ۵۰ نفر در حملات امروز یکشنبه جنگنده‌های عربستان سعودی به استان‌های تعز و جوف خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان سعودی از پایگاه خمیس مشیط به سمت استان تعز حرکت کرد و ساعت ۱۱:۲۹ صبح به وقت محلی دو حمله هوایی به بازار تعز در منطقه مفرق ماویه انجام داد.

وی افزود که این حملات به شهادت و زخمی شدن حدود ۵۰ غیرنظامی منجر شده که این آمار اولیه است.

یحیی سریع ادامه داد که جنگنده مذکور ساعت ۱۱:۳۷ تعز را ترک کرد و به سمت استان جوف پرواز کرد و چهار حمله هوایی علیه شهرستان خب و الشعب انجام داد و در ساعت ۱۴ به پایگاه خمیس مشیط در عربستان بازگشت.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین با محکوم کردن این حملات، گفت که خون قربانیان حمله به بازار ماویه در استان تعز، پیامد‌های سنگینی برای عاملان آن به دنبال خواهد داشت.

این حملات درحالی انجام شده است که درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.

این درگیری‌ها با پیشروی نیرو‌های مسلح یمن و عقب نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.