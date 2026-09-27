کد خبر: 1381682
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

وقوع سیل در هند حداقل ۵۶ کشته بر جای گذاشت

3 بارش‌های شدید در ایالت اوتار پرادش در شمال هند منجر به وقوع سیل و رانش زمین شده و جان دست‌کم ۵۶ نفر را گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، بارش‌های شدید در روز‌های اخیر در ایالت اوتار پرادش در شمال هند منجر به وقوع سیل و رانش زمین شده و جان دست‌کم ۵۶ نفر را گرفته است؛ همچنین گزارش‌هایی از مرگ ۱۲ نفر در کشور همسایه، نپال، منتشر شده است.

به گزارش مهر، ریشیکش باسکار یاشود، مسئول ستاد امداد و نجات اوتار پرادش، روز یکشنبه اعلام کرد که این پرجمعیت‌ترین ایالت هند از روز جمعه تا صبح یکشنبه شاهد ۶۶.۵ میلی‌متر (۲.۶ اینچ) بارندگی بوده است، در حالی که میزان معمول بارندگی برای این بازه زمانی ۷.۶ میلی‌متر (یک‌چهارم اینچ) است.

به گفته دفتر این مقام مسئول، این تلفات جانی و همچنین ۴۶ مورد مصدومیت، در جریان دوره‌ای از «بارش‌های فوق‌العاده سنگین که بخش‌های وسیعی از اوتار پرادش را تحت تأثیر قرار داده»، رخ داده است.

این دفتر افزود که بیش از ۱۰۰۰ خانه بر اثر حرکت «یک سامانه کم‌فشار از سمت خلیج بنگال به سوی خشکی و تشدید بارندگی‌ها در منطقه» دچار خسارت شده‌اند.

برچسب ها: سیل ، هند ، رانش زمین
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