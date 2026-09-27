کد خبر: 1381681
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

اسموتریچ الحاق مناطقی از لبنان تا رودخانه لیطانی را خواستار شد

3 وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خواستار الحاق مناطقی از جنوب لبنان تا رودخانه لیطانی و غزه شد.

جوان آنلاین: بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی امروز در گفت‌و‌گو با وبگاه عبری «وای‌نت» الحاق مناطقی از جنوب لبنان و نوار غزه که در حال حاضر تحت کنترل نظامی این رژیم هستند و آغاز جنگی در کرانه باختری اشغالی را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، این چهره افراطی کابینه رژیم صهیونیستی اظهارات خصمانه خود علیه لبنان و فلسطین مدعی شد: «دوست دارم دستکم مناطقی را که تا خط زرد در غزه (که مناطق تحت کنترل حماس را از مناطق تحت کنترل اسرائیل جدا می‌کند) ادامه دارند، ضمیمه کنم و به رودخانه لیطانی در لبنان برسیم چراکه اگر جنگ در همان خطوطی که از آن آغاز شده است، پایان یابد، چه چیزی دشمن را از شروع دوباره جنگ باز خواهد داشت؟»

این در حالی است که رسانه‌های لبنانی در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه، از سلسله حملاتی به چندین روستا و شهر در جنوب لبنان خبر دادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این حملات مناطق ماس الجبل، منصوری و حداته را هدف قرار داده‌اند، در حالی که تصاویری از منطقه صور منتشر شده که حملاتی را به سمت شهر منصوری نشان می‌دهد.

این ویدئوها، ستون‌هایی از دود را نشان می‌دهند که از این منطقه بلند می‌شوند، در حالی که گزارش‌هایی از ادامه حملات به چندین مکان در جنوب منتشر شده است.

ماهیت اهداف و میزان خسارات و تلفات هنوز مشخص نیست. این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که تنش در مناطق مرزی و جنوبی لبنان ادامه دارد و حملات مکرر اسرائیل و گلوله‌باران چندین روستا و شهر ادامه دارد.

او همچنین ادعا کرد: به نظر من باید در کرانه باختری وارد جنگ شویم و تشکیلات خودگردان فلسطین را که از «تروریسم» حمایت می‌کند، نابود کنیم.

برچسب ها: اسموتریچ ، لبنان ، غزه
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