کد خبر: 1381680
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای ترامپ درباره حجم عبور نفت از تنگه هرمز

3 رئیس جمهور متوهم آمریکا در اظهار نظری تازه مدعی عبور حجم بسیار زیاد نفت از تنگه هرمز در شب گذشته شده است.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی جدید برای تاثیرگذاری بر بازار آشفته انرژی مدعی شد که شب گذشته حجم بی‌سابقه‌ای نفت از تنگه هرمز خارج شده است. ترامپ مدعی شد که این مقدار بیش از شروع جنگ بوده است.

او گفت: ما دیشب مقدار بی‌سابقه‌ای نفت از تنگه هرمز عبور دادیم، بیشتر از مقداری که قبل از شروع جنگ منتقل می‌شد!

ترامپ روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران همچنین مدعی شد: به محض اینکه ایران از موضع خود عقب‌نشینی کند و جنگ پایان یابد، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت و این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد!

وی افزود: قیمت‌ها به طور کلی نیز کاهش خواهد یافت و قیمت نفت اکنون از دوران دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا پایین‌تر است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که ترامپ همچنان در باتلاق خودساخته ناشی از جنگ علیه ایران دست و پا می‌زند و بحران پیرامون تنگه هرمز موجب اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی نفت و گاز شده است.

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از زمان آغاز تجاوز علیه ایران در ۲۸ فوریه به شدت کاهش یافته است. پیش از جنگ، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از این آبراه عبور می‌کردند، اما در روز‌های اخیر شمار کشتی‌های عبوری بسیار کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر، پنجشنبه ۲۵ سپتامبر ۹ کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که میانگین ۱۰ روزه ۱۸ فروند بود.

در همین حال، رویترز گزارش داده است که در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر، ۱۹ نفتکش از تنگه عبور کردند که ۱۷ فروند آنها نفتکش‌های غول‌پیکر بودند.

این کاهش شدید در حالی ادامه دارد که تنگه هرمز پیش از جنگ حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را پوشش می‌داد.

برچسب ها: ترامپ ، عبور نفت ، تنگه هرمز
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