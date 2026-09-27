سخنگوی حماس تأکید کرد مردم غزه از بیانیه‌های محکومیت رهبران عربی، اسلامی و بین‌المللی کاملا خسته شده‌اند.

جوان آنلاین: حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، با انتقاد شدید از موضع رهبران عربی، اسلامی و بین‌المللی در قبال جنگ غزه، تأکید کرد که مردم فلسطین در نوار غزه از بیانیه‌های محکومیت و ابراز انزجار این رهبران کاملاً خسته شده‌اند.

سخنگوی جنبش حماس تصریح کرد که مردم غزه در برابر دیدگان جهانیان و در حالی که صدای آنان به گوش همه می‌رسد، با نسل‌کشی روبه‌رو هستند، اما این رهبران تنها به صدور شعار‌ها و مواضع رسانه‌ای بسنده می‌کنند.

وی افزود آنچه ملت فلسطین می‌خواهد، تحرکی واقعی و فشار برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات است. سخنگوی حماس تأکید کرد که نظام‌های عربی و اسلامی توانایی ایجاد چنین فشاری را دارند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ادامه دارد و بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدا از ۷۴ هزار نفر فراتر رفته و بیش از ۱۷۵ هزار نفر مجروح شده‌اند.

با وجود آتش‌بس ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، حملات رژیم صهیونیستی به‌طور کامل متوقف نشده و از زمان اجرای آن تاکنون بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند. نهاد‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را با عناوینی، چون نسل‌کشی و جنایت جنگی توصیف کرده‌اند.