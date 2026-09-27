کد خبر: 1381674
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

رزمایش‌های نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه آغاز شد

3 بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه رزمایش‌های مشترک نیرو‌های سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه آغاز شد.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، رزمایش‌های مشترک نیرو‌های سازمان پیمان امنیت جمعی شامل رزمایش فرماندهی و ستادی «تعامل-۲۰۲۶»، رزمایش ویژه شناسایی «جست‌و‌جو-۲۰۲۶» و رزمایش پشتیبانی لجستیکی «رده-۲۰۲۶» در روسیه آغاز شد.

به گزارش مهر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مراسم افتتاحیه این رزمایش‌ها روز یکشنبه در میدان تیر چبارکول در روسیه برگزار شد.

در این مراسم، آندری سردیوکوف، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی و سرلشکر ارتش روسیه، میرلَن تورگونبکوف، معاون دبیرکل سازمان، فرماندهان یگان‌های نظامی کشور‌های عضو و مقام‌های دعوت‌شده حضور داشتند.

سردیوکوف در این مراسم گفت: «امروز اصلی‌ترین رویداد آموزشی سال در خاک روسیه آغاز می‌شود» و افزود رزمایش فرماندهی و ستادی مشترک «تعامل-۲۰۲۶» به همراه رزمایش‌های تخصصی «جست‌و‌جو-۲۰۲۶» و «رده-۲۰۲۶» برگزار خواهد شد.

سازمان پیمان امنیت جمعی در سال ۲۰۰۲ با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان چند کشور شوروی سابق تشکیل شد. اعضای کنونی آن روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان هستند و ارمنستان نیز از نظر رسمی عضو این سازمان است، هرچند مشارکت خود در فعالیت‌های آن را تعلیق کرده است. این سازمان بر اساس پیمان امنیت جمعی سال ۱۹۹۲ شکل گرفت و مقر آن در مسکو قرار دارد.

برچسب ها: رزمایش نظامی ، روسیه ، پیمان امنیت جمعی
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