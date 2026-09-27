کد خبر: 1381673
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۶
سیاست » اخبار کلی

پزشکیان یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

2 رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰/۲۷۴۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۵ مجلس شورای اسلامی به دولت واصل گردیده است را جهت اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی
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