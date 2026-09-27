جوان آنلاین: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت – مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۵ در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ و با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه فرصت ثبت نام تمدید شد.
به گزارش مهر، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام اقدام کنند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً مقرر شد امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شود. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تا روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.