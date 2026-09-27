جوان آنلاین: سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در وزارت نفت برگزار شد، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اول، دوم و سوم را گرامی داشت و طی سخنانی اظهار داشت: رزمندگان در دوران دفاع مقدس هشت ساله با کمترین امکانات حماسه‌های ماندگاری را آفریدند.

وی با اشاره به اهمیت ژئوپلتیک انرژی و تنگه هرمز و نقش آن در پیروزی در جنگ منطقه‌ای اخیر، افزود: ایران مهم‌ترین کشور در منطقه غرب آسیا است و از نظر ژئوپلتیکی جایگاه بسیار مهمی در منطقه و جهان دارد.

سرلشکر صفوی با اشاره به جنایات رییس جمهور بی‌خرد آمریکا در ایران، گفت: رئیس جمهور بی‌عقل آمریکا باید بداند که ایران شکست ناپذیر است و یک تمدن چند هزار ساله و یک ملت شجاع دارد.

وی ادامه داد: دشمن تلاش کرد تا با تحریک صهیونیست‌ها و شخص خبیث نتانیاهو یک جنگ علیه ایران به راه بیندازد و در این راه هموطنان کشورمان را نیز به شهادت رساند و خسارات مادی زیادی نیز به کشور وارد کرد؛ اما در این جنگ توفیقی نداشت و نتوانست به اهدافش برسد؛ در این مسیر کارکنان پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جانفشانی‌های زیادی را انجام داد و جریان تولید و توزیع بنزین و فرآورده‌های نفتی را حفظ کرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه تنگه «باب المندب» اهمیت زیادی در جغرافیای جهان دارد، افزود: کنترل تنگه باب‌المندب توسط انصارالله هم یک گام دیگر در شکست بزرگتر آمریکا در منطقه خواهد بود و روند این شکست‌های راهبردی آمریکا ادامه خواهد داشت.

سرلشکر صفوی با اشاره به جانفشانی‌های کارکنان پالایشگاه و پخش نفت و فرآورده‌های نفتی از صد سال گذشته تاکنون، عنوان کرد: نفت در وضعیت ایران نقش مهمی دارد؛ صنعت نفت ایران ۲۰ سال از عراق و ۳۰ سال از عربستان جلوتر است؛ برای مثال شرکت «آرامکو» ۱۹۳۸ نفت را کشف کرد در حالی که ایران خیلی زودتر در آبادان پالایشگاه احداث کرده بود.

وی تاکید بر اینکه مدیریت هوشمند تنگه هرمز یک اهرم پیروزی آفرین برای شکستن محاصره دریایی آمریکا است، ادامه داد: ایران مقام اول ذخایر انرژی در جهان را در اختیار دارد و بخش عمده‌ای از نفت و گاز جهان از منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز عبور می‌کند و این اهرم بسیار مهمی در کنترل نفت و گاز جهان است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به مدیریت انرژی در تنگه هرمز و به مشکل خوردن برخی کشور‌های منطقه از جمله عربستان و قطر در تولید انرژی خود، تصریح کرد: امروز نهایتا بین پنج تا هشت کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کند و همه کشور‌های حاشیه خلیج فارس در تولید و صادرات با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: اهرم اصلی برای پیروزی ایران در جنگ تحمیلی اخیر، استفاده از اهرم برتر موقعیت ژئوپولتیک تنگه هرمز، در کنترل شریان انرژی به منظور افزایش قیمت گازوییل و بنزین در جهان است.

سرلشکر صفوی با اشاره به نقش مهم شرکت پالایش و پخش در تاب آوری ملی و تامین معیشت مردم، اظهار داشت: تنگه هرمز به سلاحی خطرناکتر از سلاح اتمی تبدیل شده و اگر جنگ جدیدی رخ دهد آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با آمریکایی‌ها و تاب آوری مردم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اینکه عزیزان وزارت نفت تلاش کنید تا فروش نفت را تحت هر شرایطی انجام دهید تا امورات جاری کشور انجام شود، اضافه کرد: ما می‌توانیم با کشور‌های منطقه تبادل انرژی داشته باشیم و امید است با نقش آفرینی دولت و وزارت نفت، همبستگی ملت و حضور میدانی نیرو‌های مسلح بتوانیم سرنوشت جنگ را به نفع خود تغییر دهیم و سایه جنگ را از کشور دور کنیم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اظهار این مطلب که امید است بتوانیم با مشارکت کشور‌های منطقه صلح پایدار را بدون حضور آمریکایی‌ها رقم بزنیم، به جنایت آمریکا در منطقه غرب آسیا و شرارت‌های این کشور در غرب آسیا اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها رفتنی هستند و نمی‌توانند در منطقه بمانند؛ آنها صد‌ها میلیارد دلار هزینه کردند، اما در هزینه کرد خود شکست خوردند و این کشور در ترتیبات امنیتی منطقه نقشی ندارد و ایران ترتیبات امنیتی و آینده امنیت منطقه را رقم خواهد زد.