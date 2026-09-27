سروری: منتظر نظر نهایی شعام درباره زمان انتخابات شورا هستیم

جوان آنلاین: پرویز سروری، در جمع خبرنگاران درباره دستور جلسه امروز شورای شهر، آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ساعت کاری کارکنان شهرداری، ترافیک تهران، توسعه ناوگان حملونقل عمومی، وضعیت واگنهای مترو و بیمه اتوبوسها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مهر، سروری درباره دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: امروز معاون محترم حملونقل شهرداری را برای ارائه گزارش عملکرد به شورا دعوت کردهایم و انشاءالله گزارشی را به نمایندگان ارائه خواهند داد. پس از آن نیز چند موضوع حسابرسی در دستور جلسه قرار دارد.
سروری در پاسخ به این موضوع که آیا انتخابات شوراها تا پایان سال برگزار خواهد شد، گفت: من خودم با آقای زینبیک گفتوگویی داشتم و ایشان اعلام کردند که این انتخابات پایان امسال برگزار میشود. بله، من هم این موضوع را شنیدهام و به همین دلیل منتظریم ببینیم شورای عالی امنیت ملی چه نتیجهای را اعلام میکند. طبیعتاً چون مصوبه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، باید منتظر باشیم ببینیم با پیشنهاد وزارت کشور موافقت میشود یا خیر.
وی درباره موضوع ساعت کاری کارکنان شهرداری تهران نیز اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که کارکنان شهرداری با ما مطرح میکنند، بحث ساعت کاری است. قانوناً اعلام شده که ساعت کاری تا یک و نیم است، اما شهرداری نه در دوره قبل و نه در این دوره این قانون را رعایت نکرده است.
شرایط کاری شهرداری با دستگاههای دولتی متفاوت است
سروری ادامه داد: اگر بحث سوخت و انرژی است، بالاخره اگر قرار باشد کارکنان تا ساعت چهار بعدازظهر در محل کار باشند، باید از انرژی استفاده کنند. از همه مهمتر، چیزی که عنوان میکنند این است که چرا شهرداری از قانون تبعیت نمیکند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط خاص فعالیت شهرداری در دوران جنگ گفت: من فکر میکنم اگر ما رعایت نمیکردیم، یعنی شهرداری رعایت نمیکرد، شما باید الان حتماً سؤال میکردید که چرا شهرداری این کار را انجام نمیدهد؛ چراکه شهرداری یک مجموعه خدمترسان در زمان جنگ است و به نوعی در همه موضوعات جنگ مداخله دارد و این مداخله مستقیم و بدون واسطه است.
وی افزود: طبیعتاً من فکر میکنم باید از آن طرف موضوع را نگاه کنیم و مجموعهای که به صورت دائم با مردم در شرایط جنگی که موضوعات و مشکلات مختلفی برای مردم ایجاد میشود، در ارتباط است، طبیعتاً باید فعالیت خود را بیشتر کند.
سروری با بیان اینکه شرایط کاری شهرداری با مجموعههای دولتی متفاوت است، گفت: این موضوع با مجموعه دولت که کار روتینی انجام میدهند متفاوت است. شهرداری قسمت مهمی از موضوعات جنگ را بر عهده دارد و طبیعتاً باید همه سازمانها و ادارات آن به این شکل عمل کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این موضوع فقط شامل نیروهای خدماتی میشود، اظهار کرد: منکر این موضوع نیستیم. بحثی در این زمینه نداریم که مثلاً کولر را خاموش میکنند و کارکنان مجبور هستند در فضای گرم کار کنند. تهدید هم میکنند و میگویند آن موضوع بهاصطلاح اجرایی ممکن است در یک جا اشکالی داشته باشد که من آن را رد میکنم.
سروری تأکید کرد: اما آن چیزی که مشخص است این است که شهرداری حتماً باید بعد از ساعتی که دولت اعلام کرده، به علت وظایفی که دارد و ممکن است اختلال در زندگی مردم ایجاد شود، این وضعیت فوقالعاده را نسبت به دستگاههای دولتی داشته باشد.
حل ترافیک تهران نیازمند یک فرآیند جامع است
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه درباره بازگشایی رسمی مدارس و تأثیر آن بر ترافیک تهران گفت: روز گذشته شاهد بازگشایی رسمی مدارس بودیم و با وجود اینکه چهارشنبهشب مدارس تعطیل بودند، افزایش ترافیک در تهران تغییر نکرد و همچنان حدود ۳۰ درصد به حجم حملونقل تهران اضافه شد.
وی در پاسخ به این پرسش که این موضوع چه تأثیری بر ترافیک تهران داشته است، گفت: ببینید، موضوع ترافیک یک موضوع ساده نیست و شاید پیچیدهترین موضوع کشور و در رأس همه آنها، تهران، موضوع آلودگی هوا و ترافیک است.
سروری افزود: طبیعتاً هر اقدامی در درازمدت جواب میدهد و نمیتواند در کوتاهمدت حلال این موضوع باشد. ما باید یک فرآیند جامع را طی کنیم که یکی از آنها توسعه ناوگان حملونقل عمومی است و در کنار آن، موضوعاتی که به دولت محول شده و مربوط به دولت است نیز باید انجام شود.
وی با اشاره به خودروهای فرسوده گفت: مثلاً اتومبیلهایی که عمرشان به سر رسیده است، امروز به شدت آلودگیساز هستند و ما الان ورودیهایمان با خروجیهایمان هیچ تفاوتی ندارد. طبیعتاً این کار را شهرداری نمیتواند انجام دهد و باید دولت انجام دهد.
سروری ادامه داد: همه این مجموعهها که به هم وصل شود، میتواند زمینههای کاهش ترافیک را فراهم کند. علاوه بر این، کاهش ترافیک هم اینگونه نیست که شما بتوانید الان با ورود مثلاً هزار یا دو هزار دستگاه اتوبوس، آن را مشاهده کنید.
واگنهای مترو همچنان درگیر مشکلات ناشی از جنگ
وی با اشاره به وضعیت شبکه ریلی تهران گفت: ما هنوز شبکه ریلیمان را به علت جنگی که انجام شد، به طور کامل در اختیار نداریم و واگنهایی که حتی سوار کشتی هم شده بودند، نتوانستند به کشور وارد شوند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما الان مشکلات جدی در خطوط انبوهبر مترو داریم که انشاءالله شرایط آن را در حال بررسی هستیم. دوستان ما در شهرداری در حال بررسی هستند که بتوانیم انشاءالله این واگنها را وارد کنیم.
سروری در پاسخ به پرسشی درباره آسیبدیدن اتوبوسها و موضوع بیمه آنها اظهار کرد: هفته گذشته گفته شد که این اتوبوسها بیمه بودهاند. درباره اینکه آیا مدیریت شهری پیگیر وضعیت بیمه اتوبوسها هست یا خیر، باید بگویم که من الان اطلاع دقیقی ندارم.
وی افزود: اتوبوسهایی که خریداری میشوند، آیا بیمه هستند و آیا شرایط جنگی ممکن است در پوشش بیمه یا تعهدات تولیدکنندگان لحاظ شده باشد، در حال بررسی است.
پیشنهاد استفاده از تجربه روسیه برای انتخابات ایران
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین درباره سفر اخیر خود به روسیه گفت: این سفر به نظرم سفر خیلی خوبی بود؛ از این نظر که روسیه شاید بیش از هزار نفر را از کشورهای مختلف با هزینه خودش و در همه زمینهها دعوت کرده بود. از ایران هم دعوت شده بود و این مسئولیت به من واگذار شد.
سروری ادامه داد: ما آنجا شاهد اتفاقات خیلی خوبی بودیم. الان انتخابات در روسیه به صورت تمامالکترونیک برگزار میشود؛ یعنی حتی در خانه هم میتوانید با موبایلتان رأی بدهید. یک سیستم بسیار فعالی است؛ سیستمی که هم حضوری است و هم غیرحضوری.
وی افزود: اینکه یک کشور در زمان جنگ از دیگران دعوت میکند که بیایند و بر انتخابات داخلی آن کشور نظارت کنند، به نظر من تجربهای قابل توجه است.
سروری در پایان گفت: اتفاقاً من در آن صحبتی که داشتم و مصاحبههایی که آنجا داشتیم، این نکته را عنوان کردم که ما سال آینده انتخابات بسیار بزرگ و ملی مجلس شورای اسلامی را داریم و حتماً میتوانیم از این تجربه، انشاءالله، استفاده مفیدی داشته باشیم.