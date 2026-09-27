اولویت جذب معلم از دانشگاه فرهنگیان است

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان دانشگاههای کشور، بهویژه دانشگاه فرهنگیان، گفت: دانشگاه فرهنگیان یکی از مهمترین سرمایههای آموزش و پرورش است و تمام امید آینده آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلمانی است که در این دانشگاه آموزش میبینند.
وی با اشاره به گستردگی دانشگاه فرهنگیان افزود: این دانشگاه از نظر وسعت با هیچ دانشگاهی قابل مقایسه نیست و دارای ۳۲ پردیس استانی و بیش از ۹۰ مرکز در نقاط مختلف کشور است که در آنها معلم تربیت میشود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بیش از ۱۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنند و هر سال نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار دانشجو به جمع دانشجویان این دانشگاه اضافه میشوند؛ البته تقریباً به همین تعداد نیز ممکن است فارغالتحصیل شوند. این گستردگی طبیعتاً چالشهای خاص خود را به همراه دارد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات دانشگاه فرهنگیان گفت: در چند سال گذشته اتفاقات خوبی افتاده است. بخشی از مشکلات با استفاده از ظرفیتهای موجود در آموزش و پرورش حل شده و بخش عظیمی از نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در حوزههای اداری و اجرایی از آموزش و پرورش تأمین شده است.
وی اضافه کرد: بخشی از این نیاز نیز با کمک سازمان اداری و استخدامی و دولت تأمین شده است. بیش از هزار و ۶۰۰ عضو هیئت علمی به دانشگاه فرهنگیان اضافه شدهاند و در حال حاضر نیز جذب تعدادی از استادان دانشگاه فرهنگیان در دستور کار قرار دارد.
وزیر آموزش و پرورش تأمین فضاهای خوابگاهی و آموزشی را از دیگر برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بودجه این دانشگاه در بخشهای دیگر نیز رشد داشته است. امیدواریم با همافزایی و همکاری همه بخشها، بتوانیم مشکلات دانشگاه فرهنگیان را به تدریج کاهش دهیم و استانداردهای مورد نیاز دانشجویان را برای فراگیری علم فراهم کنیم.
ماده ۲۸ تنها در شرایط اضطرار استفاده میشود
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم جذب نیرو از طریق ماده ۲۸ اظهار کرد: اولویت نخست ما جذب نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان و کنکور سراسری است. ماده ۲۸ مربوط به شرایطی است که آموزش و پرورش با اضطرار مواجه شود.
وی افزود: سال گذشته به دلیل شرایط موجود، امکان برگزاری آزمون ماده ۲۸ فراهم نشد؛ چراکه این آزمون زمانی برگزار میشود که بتوانیم معلم را از ابتدای مهر به کار بگیریم. زمانی که مشخص شد امکان جذب و بهکارگیری معلم از ابتدای مهر وجود ندارد، از اجرای ماده ۲۸ صرفنظر کردیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برای سال آینده با سازمان اداری و استخدامی وضعیت نیروی انسانی را مجدداً بررسی و نیازها را تحلیل خواهیم کرد و بر اساس میزان نیاز، مجوزهای لازم را پیگیری میکنیم.
کاظمی با اشاره به افزایش سقف حقالتدریس گفت: امسال سازمان برنامه و بودجه کمک خوبی به آموزش و پرورش کرد و سقف حقالزحمه حقالتدریس و همچنین همکاری نیروهای شاغل و بازنشسته را به دو برابر افزایش داد. این موضوع کمک کرد بخشی از خلأ موجود را با استفاده از ظرفیت همکاران شاغل و بازنشسته پوشش دهیم.
وی گفت: نیاز جدی و شدید آموزش و پرورش احتمالاً بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر است و اگر بتوانیم در کنار دانشگاه فرهنگیان، این تعداد نیرو را از طریق ماده ۲۸ جذب کنیم، نیازهای بحرانی و مناطق بحرانی پوشش داده خواهد شد؛ البته این موضوع منوط به دریافت مجوزهای لازم است.
وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد تغییر نام دانشگاه فرهنگیان نیز اظهار کرد: خودم عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستم و سالها در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان تدریس کردهام. به نظر من مناسبترین و بامسماترین نام برای این دانشگاه، «دانشگاه تربیت معلم» است؛ چراکه مأموریت اصلی این دانشگاه، تربیت معلم است.
کاظمی افزود: روز اولی که وزیر شدم، این پیشنهاد را با همکاران دانشگاه فرهنگیان مطرح کردم و به صورت کتبی نیز موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کردیم. این موضوع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم محقق شود. موضوع فقط تغییر نام نیست، بلکه برنامهها و اقدامات دانشگاه نیز باید متناسب با مأموریت اصلی آن یعنی تربیت معلم باشد.
همه مدارس کشور حضوری هستند
کاظمی درباره احتمال مجازی شدن مدارس نیز گفت: مدارس در سراسر کشور حضوری هستند و اکنون همه دانشآموزان در مدارس حضور دارند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. اگر در نقطهای نگرانی یا شرایط خاصی ایجاد شود، استاندار و شورای تأمین آن منطقه متناسب با اقتضائات، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.