اعمال قانون ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تخلف ساکن، ۶ ماه نخست سال در پایتخت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام آمار عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از اعمال قانون بیش از ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره تخلفات ساکن در معابر پایتخت خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین توقف، نقش خود را در روان‌سازی ترافیک، کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور ایفا کنند.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور در تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از اعمال قانون بیش از ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره تخلفات ساکن در معابر پایتخت خبر داد و اعلام کرد که این آمار نشان‌دهنده عزم جدی پلیس در برخورد با تخلفاتی است که مستقیماً بر روان‌سازی ترافیک و ایمنی عبور و مرور شهروندان تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به تفکیک نوع تخلفات ساکن در این بازه زمانی، اظهار داشت: توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) با ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره، بیشترین سهم را در میان تخلفات ساکن به خود اختصاص داده است. این نوع توقف، به دلیل اشغال بخشی از مسیر عبور وسایل نقلیه، مستقیماً باعث کاهش ظرفیت معابر و ایجاد گره‌های ترافیکی می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به سایر آمار تخلفات ساکن اشاره کرد و گفت:

هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد: ۱ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۷۵ فقره

توقف دوبله در معابر: ۱ میلیون و ۷۵ هزار فقره

توقف در پیاده‌روها: ۱۸۰ هزار و ۸۹۶ فقره

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها و میادین با سطوح شطرنجی: ۱۷۹ هزار و ۵۸۳ فقره

توقف در محل ممنوع: ۱۶۵ هزار و ۱۴۲ فقره

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر: ۱۰۴ هزار و ۵۴۶ فقره

توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی: ۸۰ هزار و ۳۰۵ فقره

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع: ۵۳ هزار و ۸۰۹ فقره

توقف خودروها برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها: ۷۶۹۳ فقره

توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان: ۴۵۹۰ فقره

توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده: ۳۷۹۸ فقره

اعمال قانون ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره تخلف ساکن در۶ ماهه نخست سال در پایتخت

سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه تخلفات ساکن فقط یک تخلف ساده نیستند، بلکه تأثیر مستقیم بر ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان دارند، خاطرنشان کرد: توقف در پیاده‌روها، حق عبور عابران پیاده را ضایع می‌کند؛ توقف در ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی، باعث توقف غیرقانونی اتوبوس‌ها در لایه دوم و ایجاد خطر برای مسافران می‌شود؛ و توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، حق مسلم این عزیزان را نادیده می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات،‌ یادآور شد: بر اساس این ماده قانونی، تمامی موارد یادشده تخلف محسوب می‌شوند و مأموران پلیس راهور موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: اعمال قانون تخلفات ساکن، یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش ترافیک و افزایش ایمنی در پایتخت است و پلیس راهور تهران بزرگ با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، برخورد با این تخلفات را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

سردار موسوی پور در پایان تأکید کرد: هدف پلیس راهور، تنها اعمال قانون نیست؛ بلکه ایجاد فرهنگ صحیح رانندگی و احترام به حقوق شهروندی است. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری متقابل شهروندان و پلیس، شاهد کاهش چشمگیر تخلفات ساکن و بهبود وضعیت ترافیک در پایتخت باشیم.