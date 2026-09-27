انتقاد سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب از سرکوبگری صهیونیستی در قدس

سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای توقف سرکوبگری علیه فلسطینیان شد.

جوان آنلاین: سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در نشست مشترک وزارتی درباره قدس، مخالفت خود را با تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت‌های جدید در این شهر اعلام کردند. این نشست در مقر سازمان ملل در نیویورک و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.

اسماعیل ولد الشیخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، در سخنرانی خود نسبت به تشدید تلاش‌ها برای تحمیل واقعیت‌های جدید در قدس از طریق شهرک‌سازی، مصادره اراضی، کوچ اجباری فلسطینیان و اجرای طرح «E۱» هشدار داد. وی تاکید کرد این اقدامات راه ‌حل دو کشور را تهدید کرده و با هدف جدا کردن قدس از محیط فلسطینی آن صورت می‌گیرد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواستار تبدیل مواضع سیاسی به گام‌های عملی برای حفاظت از قدس و حمایت از پایداری ساکنان فلسطینی این شهر شد و بر اجرای «اعلامیه نیویورک» به‌ گونه‌ای که به تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی منجر شود، تاکید کرد.

ولد الشیخ احمد همچنین تاکید کرد سازمان همکاری اسلامی به هماهنگی تلاش‌های خود با اتحادیه عرب و شرکای بین‌المللی برای حمایت از قدس و مسئله فلسطین و تقویت تلاش‌ها برای دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست از مرحله محکومیت فراتر رفته و برای حفاظت از قدس و اماکن مقدس آن مسئولیت خود را بر عهده بگیرند. وی همچنین بر ضرورت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف همه فعالیت‌های شهرک‌سازی و توسعه‌طلبانه، کوچ اجباری، غارت و مصادره اراضی فلسطینیان تاکید کرد.

فهمی مخالفت قاطع اتحادیه عرب را با هرگونه تلاش برای تغییر واقعیت جغرافیایی و جمعیتی در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد و سیاست‌ها و اقدامات روزانه رژیم صهیونیستی را در راستای تغییر هویت، ماهیت و جایگاه قانونی و تاریخی قدس دانست.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین نسبت به پیامدهای ادامه اقدامات و سیاست‌های تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی و تعرض به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس هشدار داد و بر لزوم تحرک عملی جامعه جهانی برای متوقف کردن این روند تاکید کرد.