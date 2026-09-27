عراقچی: ایران با تمام توان مقابل قلدری آمریکا ایستاده است

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه عصر روز شنبه در حاشیه هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از رویکرد مسئولانه نیکاراگوئه در قبال تحولات بینالمللی بهویژه محکومیت تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و نیز مخالفت مستمر با اشغالگری و نسلکشی در فلسطین اشغالی، بر همبستگی ملت ایران با نیکاراگوئه در برابر سیاستهای غیرقانونی و مداخلات آمریکا تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تشریح جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم تحریمهای ظالمانه، تصریح کرد بدون تردید جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در برابر زیادهخواهی و قلدری آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهد کرد.
وزیر امور خارجه نیکاراگوئه با تمجید از ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، مسئولیت جامعه جهانی برای مقابله با یکجانبهگرایی و قانونشکنی آمریکا در اقصی نقاط جهان از جمله در آمریکای لاتین را یادآور شد.
وزرای امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در این دیدار با بررسی روابط دوجانبه، بر اهتمام دو کشور برای تقویت روابط در همه حوزههای مورد علاقه تاکید کردند.
سید عباس عراقچی , سازمان ملل متحد ,
تاکید عراقچی بر رسیدگی به بحرانها و فجایع انسانی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر شنبه با تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، تحولات منطقهای و بینالمللی، وضعیت کمکهای بشردوستانه در مناطق بحرانزده و زمینههای همکاری ایران با نهادهای مرتبط سازمان ملل بررسی شد.
در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به میزبانی طولانی مدت ایران از پناهندگان افغانستانی، به رغم جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه آمریکا، مسئولیت نهادهای کمکرسان بینالمللی را در این زمینه خاطرنشان کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به فاجعه انسانی در غزه و کرانه باختری در نتیجه نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی و نیز آوارگی صدها هزار نفر در لبنان به دلیل حملات مستمر اسرائیل، بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه بینالمللی نسبت به این وضعیتها تاکید کرد.
عراقچی یادآوری کرد رسیدگی اساسی به بحرانها و فجایع انسانی مستلزم حل علل و عوامل ایجادکننده آنهاست.
معاون دبیرکل در امور بشردوستانه نیز با تشریح مهمترین وضعیتهای بشردوستانه در سطح جهان، بر تداوم تلاشهای سازمان ملل در ایفای وظائف بشردوستانه تاکید کرد.