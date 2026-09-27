کد خبر: 1381652
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دیدگاه نایب ‌رئیس اول پارلمان عراق درباره شهید سید حسن نصرالله

پارلمان عراق نایب ‌رئیس اول پارلمان عراق، به موضع شهید سید حسن نصرالله و حزب‌الله لبنان در حمایت از عراقی‌ها در نبرد برای آزادسازی عراق از اشغال تروریسم اشاره کرد.

جوان آنلاین: عدنان فیحان نایب ‌رئیس اول پارلمان عراق، امروز یکشنبه در سالروز شهادت دبیرکل سابق حزب الله لبنان، حمایت او و حزب الله را از عراق در زمان اشغال بخشی از خاک این کشور یادآور شد.

فیحان در بیانیه‌ای اعلام کرد: با افتخار و سربلندی، دومین سالگرد شهادت سید شهدای قدس و دبیرکل حزب‌الله، سیدحسن نصرالله را گرامی می‌داریم. به این مناسبت، مسیر پرافتخار و قهرمانانه او و مواضع ماندگارش را به یاد می‌آوریم. همچنین حضور و نقش او در طول دهه‌ها در رویارویی با پروژه صهیونیستی و جاه‌طلبی‌های آن را یادآور می‌شویم.

او افزود: شهادت او به نقطه‌ای روشن در مسیر مقاومت تبدیل شد و نشان داد که رهبران بزرگ، با شهادت از میان نمی‌روند بلکه حضورشان در وجدان امت ریشه‌دارتر می‌شود. مواضع و میراث آنان نیز همچنان گواه این حقیقت است که مسیر آزادی جز با ایمان، پایداری، صبر و فداکاری هموار نمی‌شود.

فیحان در ادامه به موضع نصرالله و حزب‌الله لبنان در حمایت از عراقی‌ها در نبرد برای آزادسازی عراق از اشغال تروریسم اشاره کرد و افزود: خون‌ها و شهدایی که در رویارویی با نیروهای استکبار و تاریکی تقدیم شده‌اند، همچنان چراغ راه آزادگان در حمایت از مستضعفان و بازپس‌گیری حقوق پایمال‌شده آنان خواهند بود.

برچسب ها: پارلمان عراق ، عراق ، لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

تسلیم‌بشو نیستیم

تناقضات دعوت به وحدت!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

جاعلان مشغول کارند

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار