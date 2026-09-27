کد خبر: 1381648
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
سیاست » اخبار کلی

تذکرات نمایندگان؛ از ضرورت تجهیز نیروهای بسیجی تا افزایش مبلغ کالابرگ

نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ مهر ماه)، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه های اجرایی را قرائت کرد.

جوان آنلاین: فرشاد ابراهیم پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ مهر ماه)، تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه های اجرایی را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر عبدالحکیم آق ارکاکلی، نماینده گنبد کاووس به رئیس جمهور و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست های آموزشی و اشتغال در کشور با تکیه بر مهارت آموزی و ارتباط با محیط کسب و کار

تذکر رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده فلاورجان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت فراهم نمودن بستر اینترنت ملی

تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم رسیدگی به نسبت تخت به پرستار در بیمارستان های کشور و رفع مشکل معیشت و نگهداشت پرستاران

تذکر علی اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم رفع نقاط حادثه خیز اولویت‌دار در سطح جاده های کشور

تذکر علیزاده نماینده دامغان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در حل مشکلات و موانع خدمتی کادر بهداشتی و درمانی کشور با تاکید بر پرستاران

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم ایجاد محدودیت ثبت نام برای هر کد ملی و ممنوعیت فروش تا زمان مشخص برای خریداران خودروهای وارداتی و لزوم دستور اقدام و پیگیری برای عمل به تعهدات شرکت الماس خودرو در مورد تحویل خودرو جانبازان

تذکر مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم بافق به رئیس‌جمهور در مورد لزوم اجرای برنامه مشخص و عملیاتی برای پیشگیری از گسترش و کنترل مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان

تذکر تعدادی از نمایندگان پیرامون ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ

تذکر جمعی از نمایندگان در خصوص ضرورت تسریع در ترمیم حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح و لزوم رسیدگی به قطع بیمه درمانی خانواده شهدا

تذکر تعداد از نمایندگان مجلس در خصوص اجرای قانون حمایت از معلولین و افزایش حقوق معلولین

تذکر ۱۰ نفر از نمایندگان در خصوص ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، حل مشکل سوخت تراکتورها و موتورهای چاههای آب گندمکاران، تسریع در تعیین قیمت تضمینی گندم، ضرورت تخصیص آب به منظور کشت گندم و ابطال بخشنامه محدودیت کشت گندم

تذکر سید محمد پاک‌مهر نماینده بجنورد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم افزایش دریافتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

تذکر کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت به رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان سازمان بهزیستی کشور

برچسب ها: نمایندگان ، نمایندگان مجلس ، مجلس شورای اسلامی
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