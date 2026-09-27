خالد مشعل: اشغالگران ۷۰ درصد از نوار غزه را تحت کنترل دارند

جوان آنلاین: خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج از فلسطین امروز یکشنبه در سخنانی خواستار باقی ماندن مسئله غزه در صدر توجهات بینالمللی شد و هشدار داد: طرح کوچ اجباری از سوی سران رژیم اشغالگر همزمان با ادامه عملیات نظامی و گسترش تسلط بر بخشهای وسیعی از این باریکه همچنان پابرجا است.
خالد مشعل با اشاره به اینکه نیروهای اشغالگر اکنون حدود ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه را تحت کنترل نظامی خود دارند، افزود: دشمن میکوشد مناطق باقیمانده را از طریق ایجاد گذرگاههای امنیتی و مناطق حائل از یکدیگر جدا سازد.
وی همچنین درباره خطرات پیشروی نظامی به سمت مناطق مسکونی پرجمعیت و محل استقرار آوارگان هشدار داد.
مشعل تصریح کرد: آنچه در غزه می گذرد با تشدید تنشها در کرانه باختری اشغالی همراه است به طوریکه تخریب زیرساخت ها، هدف قرار دادن اردوگاهها، آوارگی فلسطینیان و اجرای طرحهای شهرکسازی و الحاق معابر با شدت ادامه دارد.
رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج از کشور تأکید کرد: تحولات غزه و کرانه باختری بخشی از یک مسیر پیوسته برای هدف قرار دادن اصل هویت وجودی فلسطین است و نباید با رویدادهای غزه به عنوان پروندهای جدا از کل مسئله فلسطین رفتار کرد.