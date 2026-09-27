شکار دومین زهپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز

جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای از شکار دومین زهپاد (زیردریایی هدایتپذیر از دور) ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرًا
و [غنیمتها و پیروزیهای]دیگر [ی هست]که شما تاکنون بر آنها دست نیافتهاید، بیتردید خدا بر آنها احاطه دارد [و به آسانی میتواند در دسترس شما قرار دهد]؛ و خدا همواره بر هر کاری تواناست. (آیه ۲۱ سوره مبارک فتح)
رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به یاری خداوند متعال، طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، توانستند یک فروند زهپاد پیشرفتهٔ ارتش تروریستی آمریکا را که بهمنظور جاسوسی در تنگهٔ هرمز فعالیت داشت، به دام بیاندازند.
این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحیهای هوشمند و پیشرفته با نام Remus ۶۰۰ «ریموس ۶۰۰» بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو، به منظور بازیابی اطلاعات آن، قرار گرفته است.
نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند تنگهٔ هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیرهای غیرمجاز در تنگهٔ هرمز، با اقتدار و بی وقفه در حال برخورد هستیم.
«وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»