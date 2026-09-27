رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هرجا مبنای تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، اقدام متقابل و جدی انجام خواهیم داد.

جوان آنلاین: «ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در بازدید از خبرگزاری دفاع مقدس به‌مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در گفت‌وگو با دفاع‌پرس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: امیدواریم دفاع مقدس هشت‌ ساله ملت ایران که امروز جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را نیز در امتداد همان دفاع مقدس می‌دانیم، بتواند ما را به اهداف اعتقادی و سیاسی و مبانی‌ای که سال‌ها ملت ایران برای آن ایثارگری کرده است، برساند و به قله‌های پایداری، پارسایی و عظمت بیشتر رهنمون شود.

عزیزی دفاع مقدس و بررسی ابعاد مختلف آن؛ به‌ویژه دستاوردهایی که در تولید قدرت برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است را موضوع بسیار مهمی قلمداد کرد و افزود: اگر امروز ظرفیتی به نام قدرت موشکی داریم، این ظرفیت محصول فرآیند تولید قدرتی است که از دفاع مقدس هشت ساله آغاز شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یاد و خاطره شهید حاجی‌زاده و رزمندگانی که در اوایل سال‌های ۶۰ و ۶۱ روی موضوع توپخانه و موشکی شروع به کار کردند، گرامی داشت و خاطرنشان کرد: به یاد دارم اواخر سال ۶۱ در کویت مرکز آموزشی داشتیم و از آنجا روی موضوع طوفان و موشک کار می‌کردیم. همان روزها احساس کردیم باید فرصتی برای ایران اسلامی به نام قدرت موشکی تولید کنیم.

دفاع مقدس بستر شکل‌گیری قدرت موشکی و بازدارندگی ایران شد

عزیزی با اشاره به ضرورت تبیین دستاوردهای دفاع مقدس تصریح کرد: همه دلدادگان مکتب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، امروز در حوزه جهاد تبیین وظیفه دارند هم دستاوردهای دفاع مقدس هشت‌ساله را تبیین کنند و هم از تحریف‌ها، انحرافات و شبهات درباره آن جلوگیری کنند.

وی در ادامه به جنگ‌های اخیر و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها، به‌واسطه اینکه نتوانستند اهداف خود را از ابتدای پیروزی انقلاب محقق کنند، جنگ‌هایی را علیه‌ ما تحمیل کردند. دلیل اصلی این جنگ‌ها شکست‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران در طول این سال‌ها بر پیکره آمریکا و نظام سلطه وارد کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: اگر آمریکایی‌ها توانسته بودند از ابتدای پیروزی انقلاب اقداماتی مانند کودتاها، عملیات طبس، کودتای نوژه، جنگ و سایر اقدامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به نتیجه برسانند، اساساً نیازی به ورود به این جنگ نداشتند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: آمریکایی‌ها وقتی دیدند همه اقداماتشان در طول این سال‌ها با شکست مواجه شده و روزبه‌روز از ابهت آنها کاسته و قدرت جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا می‌کند و جهان اسلام با محوریت ایران در حال به چالش کشیدن ابرقدرتی مانند آمریکا است، به‌صورت مستقیم وارد میدان جنگ نظامی شدند.

حضور مردم و نیروهای مسلح، پشتوانه قدرت ایران در نبرد اخیر بود

عزیزی گفت: ما معتقدیم از نخستین روز پیروزی انقلاب تا امروز، در هر توطئه‌ای دست آمریکایی‌ها در کار بوده و نقش داشته‌اند. رژیم صهیونیستی نیز در این سال‌ها به‌عنوان یک پادگان و یگان نظامی آمریکا عمل کرده است. البته برخی کشورهای منطقه نیز در این سال‌ها با آنها همکاری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آمریکا و متحدانش نتوانستند اهداف خود را محقق کنند، گفت: آمریکایی‌ها وقتی دیدند نه خودشان، نه آن یگان نظامی‌شان یعنی رژیم صهیونیستی و نه کشورهای منطقه و نه نیروهای نیابتی‌شان نتوانستند اهداف آمریکا را محقق کنند و خدشه‌ای بر توان جمهوری اسلامی ایران ـ چه در عرصه رزم فیزیکی و چه در عرصه رزم غیرفیزیکی ـ وارد کنند، تصمیم گرفتند خودشان وارد میدان شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: آمریکایی‌ها در جنگ علیه ایران جنایت و شرارت کردند و به نظر بسیاری از کارشناسان و نظامیان، جنگ نکردند؛ بلکه جنایت کردند. اینکه مدرسه‌ای را هدف قرار دهید که دانش‌آموزانش بی‌دفاع‌اند و هدف نظامی نیستند؛ یا یک رهبر بی‌سلاح را در محل کارش با موشک هدف قرار دهید، پیروزی نظامی محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: اینکه یک سوله ورزشی در لامرد را هدف قرار دهید و تعدادی را که در حال ورزش بودند را به شهادت برسانید، ارزش نظامی ندارد. اینکه کنیسه و کلیسا را هدف قرار دهید، ارزش نظامی ندارد. اینکه یک خانواده را در خانه خود یا یک دانشمند را در منزلش هدف قرار دهید، ارزش نظامی ندارد. ارزش نظامی زمانی است که در میدان نبرد حاضر شوند و توان خود را نشان دهند.

عزیزی تصریح کرد: آمریکایی‌ها با رویکردی همراه با شرارت و اقداماتی ناجوانمردانه این جنگ را آغاز کردند، اما به چه چیزی رسیدند و چه دستاوردی داشتند؟ بنده تأکید می‌کنم که آمریکایی‌ها نه‌تنها نتوانستند از این دو جنگ و اقدامات خود در این سال‌ها نتیجه‌ای بگیرند، بلکه در این جنگ نیز به اهداف موردنظرشان دست پیدا نکردند.

وی گفت: برای جمهوری اسلامی ایران، به برکت سه‌گانه حضور مردم در میدان، حضور نیروهای مسلح در میدان رزم و بهره‌گیری حداکثری از ژئوپلیتیک و جغرافیای ایران اسلامی ـ به‌ویژه تنگه هرمز ـ این نبرد دستاوردهایی به همراه داشته است. ایران به قدرت «اعتباربخشی به تهدیدات» رسیده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سایه این نبرد مقدس که در امتداد دفاع مقدس بوده و است، اثبات کرد که به قدرت «اعتباربخشی به تهدیدات» خود رسیده است. این نکته‌ای است که باید درباره آن بسیار صحبت کنیم.

عزیزی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سایه همین نبرد ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به قدرت اعتباربخشی به تهدیدات خود رسیده است و دنیا امروز این برداشت را دارد که جمهوری اسلامی ایران هر تهدیدی را که مطرح می‌کند، در مقام عمل نیز اجرایی خواهد کرد؛ یعنی تهدید دیگر صرفاً یک موضع اعلامی نیست؛ معتبرسازی تهدید از خود تهدید مهم‌تر است.

وی افزود: این موضوع باید به‌عنوان یکی از دستاوردها مطرح شود و نباید تصور کنیم چون یک یا صد بار درباره آن صحبت کرده‌ایم، دیگر نیازی به تکرار آن نیست. دنیا باید بداند جمهوری اسلامی ایران به قدرت اعتباربخشی به تهدیدات خود دست پیدا کرده و هر حرفی را که می‌زند، در مقام عمل نیز اجرا می‌کند.

عزیزی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سایه این دفاع مقدس که برگرفته از همان ذخیره گران‌بهاست، به این قدرت و قابلیت رسیده است که بتواند مرزهای امنیتی و دفاعی خود را خودش تعریف کند.

وی اظهار داشت: امروز یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، شکل‌گیری دکترین مبتنی بر انتخاب صحنه و منطقه نبرد است؛ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران خود تعیین می‌کند حوزه دفاعی و امنیتی‌اش کجاست. این حوزه صرفاً به جغرافیای مرزهای کشور محدود نمی‌شود و هر نقطه‌ای که منشأ تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران باشد، می‌تواند در حوزه دفاعی و امنیتی آن قرار گیرد.

عزیزی افزود: برای نمونه، پایگاه‌های آمریکایی در اردن یا مناطقی در سرزمین‌های اشغالی، در صورت تبدیل شدن به منشأ تهدید، می‌توانند در این چارچوب تعریف شوند. تعارف نداریم؛ هرجا مبنای تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد؛ یعنی در هر نقطه‌ای از کشورهای منطقه، اقدام متقابل و جدی انجام خواهیم داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: این دکترین اکنون به سمت رویکردی پیش‌دستانه، بازدارنده و ـ همان‌طور که بارها گفته‌ام ـ پشیمان‌کننده حرکت کرده است و این موضوع را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم جنگ‌های اخیر دانست.

عزیزی در ادامه درباره دیگر دستاوردهای جنگ‌های اخیر و ایستادگی ملت و نیروهای مسلح گفت: بهره‌گیری از ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران باعث شده است ادراک جدیدی در میان سران کشورها و مردم منطقه شکل بگیرد؛ اینکه امنیت خریدنی نیست و تکیه بر ابرقدرتی مانند آمریکا لزوماً امنیت‌آور نخواهد بود.

وی افزود: سال‌ها این موضوع را مطرح کردیم، اما امروز یکی از نشانه‌های آن را در بازتعریف رابطه کشورهای منطقه با آمریکا می‌بینیم. کشورهای منطقه در حال بازنگری در نوع و میزان اتکای خود به آمریکا هستند و شکل‌گیری این ادراک جدید درباره مفهوم امنیت و اتکا به قدرت‌های خارجی، از نگاه ما یکی از دستاوردهای جنگ‌های اخیر است.

عزیزی خاطرنشان کرد: اگر کشورهای منطقه بخواهند همچنان با تکیه بر این ادراک کهنه، خود را در پناه آمریکایی‌ها قرار دهند، باید توجه داشته باشند که خود آمریکایی‌ها نیز نمی‌توانند تضمین‌کننده امنیت آنها باشند. ما همواره معتقد بوده‌ایم کشورهای منطقه باید با برادری، محبت و حسن همجواری با یکدیگر برخورد کنند و همچنان بر همین باور هستیم.

وی تأکید کرد: اصرار داریم کشورهای منطقه به‌خوبی درک کنند که ظلم به ملت ایران، رعایت نکردن حق همسایگی و تکیه بر دشمن برای اقدام علیه ملت ایران، اشتباه بوده است. پاسخ ملت ایران به این اقدامات نیز در حافظه تاریخی کشور و منطقه باقی خواهد ماند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به آنچه دستاوردهای آمریکا در جنگ‌های اخیر خواند، اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها قدرت اعتباربخشی به تهدیدات خود را از دست داده‌اند.

عزیزی افزود: آمریکایی‌ها اکنون آن قدرتی را که ادعا می‌کردند دارند، از دست داده‌اند و دوران تحقیر و شکست فاحش خود را می‌بینند و امکان ندارد بتوانند به آن تهدیدات بازگردند.

وی ادامه داد: رفتارهای ناجوانمردانه و ددمنشانه را از آمریکایی‌ها زیاد دیده‌ایم؛ از جمله زمانی که هواپیمای مسافربری ایران را در خلیج فارس هدف قرار دادند و در جنگ تحمیلی نیز رژیم بعث را وادار کردند که مردم خودش را در حلبچه هدف قرار دهد. آلمان، انگلیس و آمریکا نیز از این نوع رفتارها کم نداشته‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تاکید کرد: این رفتارها معمولاً از سوی دشمنی کینه‌توز و شکست‌خورده بروز می‌کند؛ با این حال، در تعریف پذیرفته‌شده از جنگ، امروز باید به‌عنوان یک واقعیت پذیرفت که آمریکایی‌ها دیگر از آن قدرت و ظرفیتی که ادعا می‌کنند برخوردار نیستند.