کد خبر: 1381644
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

افشای جاسوسی کانادا برای آمریکا در کوبا

ف5ق روزنامه «گلوب اند میل» در گزارشی اختصاصی عنوان کرد دیپلمات‌های کانادایی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، همزمان با ظهور مشکلات مرموز سلامتی موسوم به «سندرم هاوانا» در کوبا، به جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به نهادهای امنیتی آمریکا پرداخته‌اند.

جوان آنلاین: روزنامه گلوب اند میل با استناد به دو منبع که هویت آنها فاش نشده، مدعی شد یک دیپلمات کانادایی موفق به کسب اطلاعات از منابع انسانی شده و در برخی موارد، آن را مستقیما به ماموران آمریکایی در هاوانا منتقل کرده است.

علاوه بر این، کارکنان کانادایی از تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای استفاده می‌کردند که به‌صورت مخفیانه توسط آمریکا وارد کوبا شده بود.

به گفته یکی از این منابع، اطلاعات جمع‌آوری‌شده به بخش امنیت و اطلاعات وزارت امور خارجه کانادا، سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) و همچنین شرکای کانادا در ائتلاف اطلاعاتی «پنج چشم» (Five Eyes) شامل آمریکا، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند ارسال می‌شده است.

وزارت امور خارجه کانادا در گفت‌وگو با این روزنامه، اشتراک‌گذاری اطلاعات با جاسوسان آمریکایی را تکذیب و تاکید کرد که «برنامه گزارش‌دهی امنیت جهانی» (GSRP) این کشور، اطلاعات را به روشی علنی و قانونی به دست می‌آورد و «یک برنامه جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی نیست».

با این حال، نهاد مسئول بررسی فعالیت‌های امنیت ملی کانادا در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که این برنامه در یک «منطقه خاکستری مشخص» فعالیت می‌کرده و برخی از اعضای آن با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارتباط بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری افه، این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که گروهی از دیپلمات‌های کانادایی و خانواده‌های آنها در حال پیگیری شکایتی چند میلیون دلاری علیه دولت اتاوا به دلیل نحوه واکنش دولت به مشکلات سلامتیِ رخ‌داده در کوبا هستند.

دولت کانادا در سال ۲۰۲۵ به یک مقررات غیرمعمول امنیت ملی متوسل شد؛ مقرراتی که برای محدودیت افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی، دفاع یا روابط بین‌الملل استفاده می‌شود تا مانع از انتشار بخشی از اطلاعات مربوط به این پرونده قضایی شود.

علل بروز آنچه «سندرم هاوانا» نامیده می‌شود، همچنان نامشخص است. کانادا در سال ۲۰۲۴ به طور رسمی اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این مشکلات سلامتی نتیجه اقدامات بدخواهانه یک قدرت خارجی بوده، وجود ندارد.

بر اساس گزارشی که روزنامه واشنگتن پست در سال ۲۰۲۳ کرد، کارشناسان هفت سازمان و اداره دولتی آمریکا اعلام کردند تحقیقات آنها از سال ۲۰۱۶ تاکنون نشانی از این که «سندرم هاوانا» مرتبط با اقداماتی از سوی دولت‌های دشمن آمریکا علیه کارکنان سفارت‌ این کشور در کوبا و چند سفارتخانه‌ دیگر بوده، نیافته‌اند.

آکادمی علوم کوبا نیز در سال ۲۰۲۱ با ارائه گزارشی فنی، این اتهام واشنگتن را رد کرد.

برچسب ها: کانادا ، تحریم ، کوبا
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