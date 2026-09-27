کد خبر: 1381643
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
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هاآرتص: نتانیاهو جایگاه اسرائیل را در آمریکا به طور بی‌سابقه‌ای پایین آورده است

ق روزنامه هاآرتص در سرمقاله‌ای نوشت که سیاست‌های بنیامین نتانیاهو طی سال‌های گذشته، تضعیف جدی جایگاه رژیم صهیونیستی در آمریکا را به دنبال داشته و دامنه این آسیب اکنون به پایگاه جمهوری‌خواهان نیز کشیده شده است.

جوان آنلاین: هاآرتص در سرمقاله‌ای با عنوان «نتانیاهو جایگاه اسرائیل را در ایالات متحده به سطح بی‌سابقه‌ای پایین آورده است» به کاهش چشمگیر حمایت افکار عمومی آمریکا از رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در میان جوانان پرداخت و هشدار داد که سیاست‌های نخست‌وزیر طی سال‌های گذشته به روابط تل‌آویو و واشنگتن آسیب زده و دامنه این روند از دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان نیز گسترش یافته است.

هاآرتص نوشت: کسانی که طی سال‌های گذشته روابط اسرائیل با دیگر کشورها، به‌ویژه آمریکا را دنبال کرده‌اند، بارها درباره شکل‌گیری بحرانی بی‌سابقه در روابط راهبردی تل‌آویو با مهم‌ترین متحد خود هشدار داده‌اند.

این روزنامه افزود که آسیب‌های واردشده از سوی بنیامین نتانیاهو و کابینه او به روابط با آمریکا، حتی در دوره‌ای که رئیس‌جمهوری این کشور رویکردی بسیار نزدیک به اسرائیل داشت، روابط دو طرف را به سطح جدیدی از تنش رسانده است.

هاآرتص با اشاره به دولت دونالد ترامپ نوشت که حتی رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در این مقطع از نتانیاهو فاصله گرفته و در عین حال، از روند کاهش حمایت عمومی آمریکایی‌ها از اسرائیل که در نظرسنجی‌های افکار عمومی مشاهده می‌شود، آگاه است.

این مقاله در بررسی زمینه‌های این تغییر نگرش، عملکرد نتانیاهو در سال‌های گذشته را مورد توجه قرار داد و سخنرانی او در کنگره آمریکا در تقابل با سیاست‌های باراک اوباما و همچنین موضع‌گیری و حمایت وی از ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را از جمله تحولات اثرگذار بر روابط تل‌آویو و جریان‌های سیاسی آمریکا برشمرد.

هاآرتص نوشت: در دو سال گذشته، ائتلاف نتانیاهو به ویژه ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بتصلئل اسموتریچ، وزیر دارایی، جایگاه اسرائیل را در حزب جمهوری‌خواه به پایین‌ترین حد خود رسانده است. همچنین جنگ ایران و افزایش شدید قیمت بنزین پس از آن، خشونت علیه فلسطینی‌ها توسط شهرک‌نشینان افراطی و آسیب به جوامع مسیحی در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی، حتی وفادارترین حامیان اسرائیل را نیز به انتقاد بی‌سابقه‌ای سوق داده است.

این روزنامه نوشت، نظرسنجی‌های ماه‌های اخیر در ایالات متحده بیانگر «کاهش شدید و بی‌سابقه‌ای» در نگرش‌های مثبت نسبت به اسرائیل، به ویژه در میان پاسخ‌دهندگان جوان‌تر است و نشان می‌دهد که «هیچ سخنرانی گزافی» از سوی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌تواند «این واقعیت تلخ را بپوشاند».

برچسب ها: هاآرتص ، امریکا ، نتانیاهو
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