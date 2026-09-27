«ربیع غصن» کارشناس و تحلیلگر عرب، سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان را روز بیعت دوباره با آرمان های وی توصیف کرد و گفت: طرح آمریکا علیه ملت های مقاوم در منطقه شکست خورد.

جوان آنلاین: «ربیع غصن» کارشناس و تحلیلگر عرب در گفت وگو با شبکه خبری العهد اظهار داشت: یادبود دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان روزی برای بیعت دوباره است و دلبستگی به این مناسبت، ماهیتی فرهنگی، دینی و اعتقادی دارد.

وی افزود: شهادت رهبران و فرماندهان برجسته، پیوندی با ریشه‌های تاریخی دارد که از کربلای معلی سرچشمه می‌گیرد.

این تحلیلگر تصریح کرد: شهادت رهبران و فرماندهان شهید، نقطه عطفی در وجدان مردم لبنان به شمار می‌رود و تداوم حمایت از مسیر مقاومت، اقدامی قدرتمند برای ایستادن در کنار حق علیه باطل است.

این کارشناس با اشاره به اینکه شهادت رهبران و فرماندهان نه تنها روحیه نیروهای مقاومت را تضعیف نمی کند بلکه انگیزه بیشتری به آنها برای ادامه راه رهبران و فرماندهان شهید خود می دهد، گفت: شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله، انگیزه مضاعفی به جبهه مقاومت برای ادامه راه و خط مشی وی داد.

وی با اشاره به شکست آمریکا در منطقه گفت: طرح آمریکا برای مهار ملت‌هایی که به مقاومت خود پایبند هستند، با شکست کامل مواجه شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه، ۶ مهر ۱۴۰۳ به مقر حزب‌الله لبنان در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت حمله کرد. در این حمله، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به شهادت رسید.