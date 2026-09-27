رسانه عراقی از جلسه «چارچوب هماهنگی» با الزیدی درباره تعلیق پروازها با ایران خبر داد

جوان آنلاین: کانال خبری «میدل ایست نیوز» به نقل از یک منبع سیاسی آگاه بدون ذکر نام نوشت که سران چارچوب هماهنگی امشب برای گفت‌وگو درباره تصمیم ممنوعیت پذیرش هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق و پیامدهای آن نشستی را با حضور علی الزیدی نخست وزیر عراق برگزار خواهند کرد.

تصمیم دولت عراق برای تعلیق پروازها با ایران به دلیل تاثیر منفی آن با اعتراض اقشار مختلف مردم، شخصیت ها و سیاستمداران و تجار عراقی روبرو شده است.

در همین زمینه، «عدنان فیجان» نایب رئیس اول پارلمان عراق تصمیم دولت کشورش در تعلیق پروازها با جمهوری اسلامی ایران را «شتاب زده و نسنجیده» دانست و هشدار داد که اگر ایران هم به طور متقابل تصمیم به قطع صادرات گاز خود به عراق بگیرد، شبکه برق این کشور بیش از ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی خود را از دست خواهد داد.

در پی اعتراضات گسترده، دولت عراق روز شنبه در بیانیه ای از رایزنی خود با آمریکا برای معاف شدن برخی فرودگاه‌های این کشور از اقدامات تحریمی یکجانبه و غیرقانونی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: ما در حال مذاکره با واشنگتن هستیم تا فرودگاه‌های عراق را از اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص پروازهای ایران معاف کنیم.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شهریور تحریم‌هایی را علیه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعمال کرد.