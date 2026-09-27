کد خبر: 1381640
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تظاهرات ونزوئلایی‌ها علیه «قیمومیت» و مداخله‌جویی آمریکا

ونزوئلا ۹ ماه پس از ربایش «مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، ده‌ها تن از هواداران او در کاراکاس علیه «قیمومیت» و مداخله‌جویی واشنگتن در امور داخلی این کشور تظاهرات کردند.

جوان آنلاین: ده‌ها تن از هواداران چاویسم (حامیان جریان حاکم و خط‌مشی هوگو چاوز و مادورو جانشین این رئیس‌جمهوری فقید ونزوئلا) در منطقه‌ای در شرق کاراکاس (پایتخت)، علیه «قیمومیت» و مداخله‌جویی آمریکا در ونزوئلا تظاهرات کردند.

رزا مخیاس سخنگوی «جبهه خلق ضد امپریالیستی»، در جریان این تجمع در منطقه «پروپاتریا» به خبرنگاران گفت: «مطالبه ما این است که امپریالیسم از ونزوئلا خارج شود. ما به عنوان جبهه خلق ضد امپریالیستی، اکنون ۹ ماه است که خواستار پایان مداخله‌جویی و قیمومیت هستیم و می‌خواهیم ونزوئلا سرنوشت خود را به دست بگیرد و از حق تعیین سرنوشت خود بهره‌مند باشد.»

معترضان شعار می‌دادند: «آزادی برای سیلیا (همسر مادورو) و نیکلاس مادورو!» و «به ونزوئلا احترام بگذارید».

مخیاس افزود که واشنگتن در حال اعمال «فشار» بر دولت فعلی دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت برای امضای توافق‌نامه‌ها است.

وی گفت: «آنها شروع به تعیین مواضع برای سلطه و سرقت منابع ما کرده‌اند. ما معتقد نیستیم که این یک توافق باشد؛ بلکه باور داریم که این‌ها اقدامات قهری و فشارهای اجباری است که آمریکایی‌ها تحمیل می‌کنند.»

از زمانی که دولت ترامپ در ژانویه گذشته مادورو را ربود، این کشور آمریکای جنوبی چندین توافق‌نامه نفتی با واشنگتن و شرکت‌های آمریکایی امضا کرده است.

در تاریخ ۲۸ اوت گذشته (۶ شهریور)، ونزوئلا و آمریکا توافق‌نامه‌ای نفتی امضا کردند که بیش از ۲۰ درصد از ذخایر نفت ونزوئلا را در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد.

رودریگس، یک روز بعد اعلام کرد که این توافق‌نامه نفتی دارای اعتبار ۲۵ ساله با هدف تولید بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز است.

وی همچنین افزود که با در نظر گرفتن قیمت مبنای ۶۵ دلار برای هر بشکه، این کشور می‌تواند تحت این قرارداد مبلغ ۲۰۹ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار دریافت کند.

رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، سه‌شنبه گذشته نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دیداری با ترامپ داشت. ترامپ امروز گفت که با رودریگس درباره انتخابات گفت‌وگو کرده و او را «فوق‌العاده» توصیف کرد.

دیدار رودریگس و ترامپ، نخستین ملاقات میان یک رئیس‌جمهوری (موقت) ونزوئلا و رئیس‌جمهوری آمریکا در ۱۱ سال گذشته است و گامی نمادین اما جدی در مسیر ازسرگیری روابط دو کشور به شمار می‌رود. اگرچه از زمان تهاجم نظامی واشنگتن در ژانویه، رفت‌وآمد مقامات و مدیران دولت ترامپ به کاراکاس به روالی عادی بدل شده، اما این نخستین‌بار است که معمار اصلی آن تجاوز نظامی و متولی سیاست‌های مداخله‌جویانه، رودررو با کسی می‌نشیند که با توسل به زور، دروازه‌های اقتصاد ونزوئلا را برای تاراج منابع طبیعی‌ آن گشوده است.

از زمان حمله به ونزوئلا و ربایش مادورو، ترامپ اعلام کرد که آمریکا «بر ونزوئلا حکمرانی خواهد کرد» و توافق‌های بحث‌برانگیزی را با رودریگس اعلام کرد؛ از جمله توافق ماه گذشته که بر اساس آن، آمریکا کنترل بیش از یک‌پنجم ذخایر عظیم نفت این کشور آمریکای جنوبی را در دست می‌گیرد.

واشنگتن در حالی همه ادعاها و مواضع مداخله‌جویانه پیشین خود را در ازای دست‌اندازی به غنایم نفتی کنار گذاشته که مردم ونزوئلا پس از سال‌ها تحمل تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی کاخ سفید، اکنون نظاره‌گر معامله آمریکا بر سر ثروت‌های ملی خویش‌ هستند.

برچسب ها: ونزوئلا ، امریکا ، کودتا در ونزوئلا
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