هفت شهید و ۴۰ زخمی در حمله عربستان به بازاری در «تعز» یمن

منابع خبری روز یکشنبه از شهادت هفت شهروند یمنی و زخمی شدن ۴۰ نفر دیگر از آنها در حمله عربستان به بازاری در شهر «تعز» یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های ارتش عربستان سعودی امروز مناطق مسکونی در استان تعز یمن را هدف حملات خود قرار دادند. همزمان، در حملات ارتش سعودی به فروشگاه‌ها در بازار مرکزی شهر تعز دست‌کم هفت شهروند یمنی شهید و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی به یمن از زمان آغاز دوباره تشدید تاکنون، به یک‌هزار و ۵۹ مورد رسیده است.

این حملات درحالی انجام شده است که درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده که با پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب‌نشینی شبه نظامیان وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.

نیروهای مسلح یمن علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم در ساحل غربی یمن و اشراف کامل بر تنگه باب المندب، پایگاه ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده اند.