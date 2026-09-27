جنایت جدید اسرائیل در غزه؛ یک فلسطینی شهید و ۹ نفر زخمی شدند

جوان آنلاین: سازمان اورژانس فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: ارتش رژیم اسرائیل اردوگاه «الشاطی» و منطقه «المواصی» در شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف حمله پهپادی خود قرار داد که به شهادت و زخمی شدن شماری از فلسطینیان منجر شد.
اندکی بعد، مجتمع پزشکی «ناصر» در نوار غزه اعلام کرد: یک شهروند فلسطینی در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به منطقه «المواصی» در خانیونس شهید شد.
دیگر منابع بیمارستانی در نوار غزه نیز گزارش دادند که از بامداد امروز تاکنون، در پی حملات ارتش رژیم اسرائیل به شهرهای غزه و خانیونس، یک نفر شهید و شش نفر دیگر زخمی شدهاند.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه میدهد.
تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسلکشی فلسطینیها، ویرانی گستردهای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساختهای نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارتها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.