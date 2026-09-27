کد خبر: 1381636
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲
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استیضاح ترامپ؛ سوء استفاده از قدرت تا قانون‌شکنی

ترامپ دونالد ترامپ با طرح استیضاح جدیدی توسط دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا مواجه است که مواردی از سوء استفاده از قدرت تا شکست وعده‌های انتخاباتی و مجموعه‌ای از رفتارهای غیرقانونی و هنجارشکن را شامل می‌شود.

جوان آنلاین: هفته نامه آمریکایی نیوزویک نوشت: استیو کوهن نماینده دموکرات از ایالت تنسی و عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) طرح استیضاح ترامپ شامل ۲۶ مورد را ارائه داد. این طرح تنها ۹ روز بعد از مخالفت مجلس نمایندگان با تلاش دیگری برای استیضاح رئیس جمهوری آمریکا توسط ای آی گرین نماینده دموکرات از تگزاس مطرح شد.

تلاش های اخیر برای استیضاح ترامپ، همزمان با اختلاف نظرات دموکرات ها برای پیگیری چنین رویه ای انجام شده است.

به نوشته نیوزویک، طرح کوهن به شکل قابل توجهی گسترده تر از طرح گرین است و سیاست های مهاجرتی ترامپ، استفاده غیرقانونی از اختیارات نظامی، بودجه فدرال، تعرفه ها و دستورات عفو رئیس جمهور، نیروی کار فدرال، دانشگاه ها، شرکت های حقوقی، رسانه ها و افراد ذی نفع از رئیس جمهور را در برمی گیرد.

ماده نخست این طرح ترامپ را به «تضعیف دموکراسی» با ایجاد تردید در انتخابات ها متهم می کند. ماده دوم شامل سوء استفاده از قدرت از طریق اعلام جنگ علیه ایران بدو ن تایید کنگره است، نگرانی دیگر، کشتار غیرقانونی در آب های بین المللی ونزوئلا و ماده چهارم، این طرح به اعزام های نظامی علیه شهرهای آمریکا می پردازد.

گرین همچنین برخورد ترامپ با رسانه ها، شرکت های حقوقی و دانشگاه ها را هدف قرار داده است.

در دو مورد، ترامپ به حمله علیه آزادی مطبوعات از طریق جلوگیری از خبرنگاران برای ورود به کاخ سفید و تهدید برخی رسانه ها از جمله ای بی سی و سی بی اس نیوز برای تغییر محتوا متهم شده است.

اتهامات درباره آزادی مطبوعاتی در حالی مطرح شده که ترامپ در نبرد حقوقی به دلیل ممنوعیت از ورود شبکه های خبری سی ان ان و ام اس ناو و پولیتیکو به کاخ سفید بسر می برد.

به نوشته نیووزیک، قطعنامه جدید استیضاح ترامپ همزمان با اختلافات بین دموکرات ها درباره چگونگی و زمان استیضاح مطرح شده است. گرین در تلاش برای استیضاح ترامپ عمدتا بر موضوع سرکوب مهاجران متمرکز شد. در این قطعنامه ترامپ به سوء استفاده از قدرت در برخورد با مهاجران متهم شده است.

رهبران دموکرات با این بهانه که استیضاح باید به دنبال انجام تحقیقات رسمی و جلسات شنود انجام شود، از تایید تلاش های گرین خودداری کردند.

موضوع استیضاح ترامپ همزمان با کاهش محبوبیت او در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا مطرح شده است.

محبوبیت ترامپ در نظرسنجی هایی که به تازگی انجام شده اند، به دلیل تضعیف حمایت حزب جمهوری خواه و اختلافات بر سر مسائل اقتصادی کاهش یافته است و این امر تنها چند هفته مانده تا انتخابات میان دوره ای کنگره نشانه ای هشدارآمیز برای حزب حمهوری خواه محسوب می شود.

هرچند که محبوبیت ترامپ از زمان آغاز جنگ علیه ایران سیری نزولی داشته امادر نظرسنجی های چند هفته گذشته به شکل واضح تری محسوس بوده است.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، استیضاح
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