نایب رئیس مجلس تاکید کرد: ما باید حرفمان را از اقتدار و جایگاه قدرت بزنیم. دیپلماسی با قدرت امکان‌پذیر است و با قدرت می‌تواند بر دشمن غلبه پیدا کند و حق یک ملت را بگیرد.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلبامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به آیات سوره فجر، اظهار کرد: وقتی سخنان ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سازمان ملل را می‌شنیدم، آیاتی از سوزه فجر در ذهنم آمد که خداوند می فرماید قوم عاد قومی بودند که در زمان خودشان به بالاترین قدرت زمان رسیده بودند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، فرعون ادعای خدایی می‌کرد و می‌گفت هر وقت من بخواهم، کسی را می‌کشم و هر وقت بخواهم، کسی را زنده می‌کنم؛ این نماد سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل است که دم از آزادی و حقوق بشر می‌زند، اما می‌گوید من ملت ایران را نابود می‌کنم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آیا وقت آن نرسیده است که به قرآن اعتقاد بیشتری پیدا کنیم؟ همان فرعونی که بالاترین قدرت بود، توسط قومی نابود شد که آن قوم قدرتی به اندازه فرعون نداشتند، اما تازیانه خداوند بر فرق فرعون شدند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: به نظر می‌رسد امروز مقاومت با محوریت ملت بزرگ ایران، تازیانه الهی است بر فرق ترامپ جنایتکاری که از هرگونه جنایت در مورد ایران کوتاهی نکرده است.

وی افزود: آیا فکر نمی‌کنیم تنگه هرمز همان دریا و همان رودی است که فرعون در آن غرق شد؟ آیا آمریکا در منطقه و در تنگه هرمز، در نبرد با ملتی که خدایی و توحیدی فکر می‌کند، غرق نخواهد شد؟

حاجی‌بابایی تاکید کرد: ما باید حرفمان را از اقتدار و جایگاه قدرت بزنیم. دیپلماسی با قدرت امکان‌پذیر است و با قدرت می‌تواند بر دشمن غلبه پیدا کند و حق یک ملت را بگیرد.

حاجی‌بابایی بیان کرد: با توجه به اینکه آمریکا هر روز ملت ایران و ملت‌های بزرگ دنیا را تهدید می‌کند، باید در برابر این قدرت پوشالی ایستاد و مقاومت کرد.

وی با تاکید بر اینکه راه پیروزی از بزرگراه مقاومت می‌گذرد، اظهار کرد: تنها راه ایستادگی در برابر آمریکا و پیروزی، اراده ملت بزرگ ایران است، ملتی که با همه‌چیز و همه‌جا و در طول تاریخ انقلاب اسلامی پای انقلاب ایستاده و در یک لحظه عقب‌نشینی نکرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۹۰ میلیون ایرانی در یک اتحاد مقدس به آمریکا «نه» گفتند. امروز هم این مردم باشرافت و مردم غیرتمند از کرکری‌های ترامپ به‌شدت عصبانی هستند.

حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه در منطقه، اقتصاد حرف اول را می‌زند، گفت: باید محاصره آمریکا را محاصره کرد. در این محاصره، اقدام جدی نکردیم. هرچه فرصت بگذرد، آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را از همان جایی که شکست خوردنش قطعی است یعنی انرژی، شکست.

وی ادامه داد: آمریکا به دنبال آن است که تنگه هرمز را تا جایی که ممکن است بی‌اهمیت کند، به این معنا که گاهی با کشتی‌های چراغ خاموش و قاچاق، گاهی با کشتی‌ به کشتی کردن نفت توسط بعضی از کشورهای منطقه و گاهی با خطوط نفتی تا تنگه هرمز را دور بزنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر کسی به هر نحوی انرژی صادر می‌کند که ترامپ را از مخمصه بیرون کند و فشارهای او را کاهش دهد، در جنگ با ایران است.

وی ادامه داد: امروز هم در همین محدودیت هوایی می‌بینید که بعضی از کشورهای منطقه، اراده کشورشان در دست آنها نیست. آنها در یک چهره با ما ادعای دوستی می‌کنند، اما با تمام امکانات با آمریکا همراهی می‌کنند. نباید فریب آمریکا را در نوع عملکرد بعضی از کشورهای منطقه خورد.

حاجی بابایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با قدرت و صلابت، انرژی را روی همه ببندد؛ یا همه یا هیچ‌کس. این حرف اساسی ملت بزرگ ایران است. کوتاهی از این عمل قطعا خسران برای ملت ما خواهد داشت.

وی اظهار کرد: هیچ‌کس با دیپلماسی قدرتمندانه، عزتمندانه و شرافتمندانه مخالف نیست، مهم این است که همه با هم همسو و هم‌جهت هستیم. این حرف را باید با قدرت و با صلابت زد.

حاجی بابایی افزود: ملت بزرگ ایران، منتظر اقدامات قدرتمندانه ما در صحنه‌های بین‌المللی هستند؛ ملتی که مبعوث شدند و ملتی که بیش از شش ماه است در خیابان‌ها حضور دارند و ان‌شاءالله تا پیروزی قطعی هم در خیابان‌ها باقی خواهند ماند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، گفت: سیدحسن نصرالله مجاهد بزرگی بود که در دنیا جاودانه شد و حزب‌الله قهرمان توانست در صحنه‌های بین‌المللی در برابر استکبار جهانی بایستد. امام شهید ما فرمودند سید مقاومت یک شخص نبود، بلکه یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.

حاجی بابایی گفت: به نیابت از ملت بزرگ ایران، پشتیبانی قطعی و قاطعانه خودمان را از امت بزرگ و پرآوازه حزب‌الله لبنان و لبنان اعلام می‌کنم و همیشه از مقاومت پشتیبانی خواهیم کرد؛ مقاومتی که در همه لحظات از ما حمایت کرده است.

وی ادامه داد: بعضی از کشورهای منطقه باید بدانند هرگونه مقاومت در برابر ایران و هر نوع پشتیبانی از آمریکا، فاصله آنها را با مردم بیشتر خواهد کرد و آن‌ها نمی‌توانند بدون مردم زندگی کنند. اگر می‌خواهند بمانند و امنیت داشته باشند، تنها راه آن مقابله با آمریکاست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که آمریکا هست، این منطقه روی امنیت به خود نخواهد دید. برای اینکه بتوانیم یک منطقه امن، برادرانه و دوستانه داشته باشیم، تنها راهش این است که با هم متحد شویم و آمریکای جنایتکار را از منطقه دور کنیم و برای همیشه امنیت را به منطقه برگردانیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان و در تذکری به دولت، گفت: دولت باید نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان و کسانی که گندم‌هایشان را تحویل دولت دادند، اقدام کند، چرا که الان پاییز و نوبت کشت‌ است و آنان نیاز به نقدینگی و کمک دارند. دولت این موضوع را در اولویت قرار دهد.