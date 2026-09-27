کد خبر: 1381632
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سیل در بانکوک هزاران نفر را راهی پناهگاه‌ها کرد

بانکوک هزاران نفر از ساکنان بانکوک در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در خانه‌ها و خیابان‌های این شهر، به پناهگاه‌ها منتقل شدند؛ وضعیتی که موجب شد پایتخت تایلند منطقه آسیب‌دیده از بلایای طبیعی اعلام شود.

جوان آنلاین: «اداره کلان‌شهر بانکوک» (BMA) اعلام کرد که نزدیک به چهار هزار و ۹۰۰ نفر به پناهگاه‌ها منتقل شده‌اند و حدود ۵۲ هزار خانوار تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند. فرماندار بانکوک در پی وقوع سیل گسترده ناشی از باران‌های سیل‌آسا، این شهر را منطقه تحت تأثیر بلایا اعلام کرد ؛ این در حالی است که سازمان هواشناسی برای تعطیلات آخر هفته پیش‌بینی وقوع طوفان و رعد و برق کرده است.

سازمان هواشناسی تایلند اعلام کرد که در روزهای ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر (۲ تا ۵ مهر) در برخی مناطق بانکوک بیش از ۳۳۰ میلی‌متر باران باریده است. این اداره همچنین پیش‌بینی کرد که بارش‌ها در طول روز جاری در بانکوک و استان‌های اطراف ادامه یابد، اما از فردا، ۲۸ سپتامبر (۶ مهر)، به تدریج کاهش پیدا کند.

سیل بانکوک هزاران نفر را راهی پناهگاه‌ها کرد

به گفته مقامات بانکوک، سطح آب در شبکه کانال‌های بانکوک صبح امروز (به وقت محلی) همچنان بالا بود و مسئولان برای تسریع روند تخلیه آب تلاش می‌کردند. در بخش‌هایی از شرق بانکوک، سطح آب‌گرفتگی در برخی مناطق به زانو می‌رسید و ساکنان وسایل خود را در ظروف پلاستیکی روی آب جابه‌جا می‌کردند.

چادچارت سیتیپونت، فرماندار بانکوک، با اشاره به تداوم آب‌گرفتگی چندین خیابان، از ساکنان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. وی شب گذشته از یک پناهگاه موقت در مدرسه‌ای در منطقه «خِها روم‌کلائو» بازدید کرد؛ جایی که به گفته او حدود هزار نفر در آن اسکان داده شده بودند.

اداره کلانشهر بانکوک اعلام کرد که صدها مدرسه در این شهر فردا ۲۸ سپتامبر تعطیل خواهند بود. همزمان، با افزایش خرید مایحتاج ضروری، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در آخر هفته با کمبود کالا در قفسه‌ها مواجه شدند. دفتر نخست‌وزیری تایلند از مردم خواست از خریدهای هیجانی و ناشی از ترس خودداری کنند و هشدار داد که افزایش غیرقانونی قیمت‌ها جرم محسوب می‌شود.

برچسب ها: بانکوک ، سیل ، سیلاب
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