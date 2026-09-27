کد خبر: 1381630
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه از حمله به مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های بندری اوکراین خبر داد

روسیه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور طی شب گذشته مراکز لجستیکی، انبارها، زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل و مراکز ارتباطی اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حملاتی با استفاده از پهپادها، مراکز خدمات لجستیکی، تأسیسات زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، مراکز ارتباطی و همچنین شناورهایی را که در خدمت نیروهای مسلح اوکراین فعالیت می‌کنند، هدف قرار داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات علیه اهداف مختلفی در مناطق کی‌یف و اودسا انجام شده است.

بر اساس این بیانیه، در منطقه کی‌یف یک مرکز داده متعلق به شرکت مخابراتی «وودافون» که به گفته وزارت دفاع روسیه یکی از تأمین‌کنندگان اصلی خدمات ارتباطات سیار و اینترنت پرسرعت برای نیروهای مسلح اوکراین و انتقال داده‌های اطلاعاتی است، هدف قرار گرفته است.

همچنین یک مرکز لجستیکی متعلق به گروه «زالمر» در کراسیلوفکا که بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه برای ذخیره و توزیع کمک‌های نظامی غربی به نیروهای اوکراینی استفاده می‌شد، هدف حمله قرار گرفت. دو انبار پهپاد و کلاهک‌های جنگی آنها نیز از دیگر اهداف اعلام‌شده در این منطقه بود.

در منطقه اودسا نیز مرکز لجستیکی «درون کالینچ» در ایلیچفسک که به گفته وزارت دفاع روسیه محل نگهداری پهپادهای رهگیر بوده، هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد در بندر کیلیا، مقر پایگاه «وستوک» نیروی دریایی اوکراین، یک پایگاه متعلق به نیروهای مرزبانی اوکراین، چهار انبار تجهیزات نظامی و تأسیسات زیرساختی مربوط به پهلوگیری شناورها هدف قرار گرفته‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که یک کشتی باری که تجهیزات نظامی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه را برای نیروهای اوکراینی به مقصد بندر اودسا منتقل می‌کرد، هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اعلام کرد نیروهای این کشور به‌صورت روزانه و در واکنش به حملات اوکراین، مراکز صنایع نظامی، تأسیسات تولید و ذخیره‌سازی پهپادهای دوربرد و میان‌برد، مراکز تصمیم‌گیری و زیرساخت‌های بندری اوکراین را که به گفته مسکو کاربرد نظامی دارند، هدف قرار می‌دهند.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، اوکراین گیت
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