جوان آنلاین: ساعتی قبل جنگنده های سعودی چهار نوبت منطقه التعزیه یمن را بمباران کردند. همچنین حملات موشکی عربستان سعودی منطقه مران این کشور را زیر آتش قرار داد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌ های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌ های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، ۲۷ حمله هوایی انجام داد. حملات هوایی دشمن سعودی، زیرساخت‌ های غیرنظامی از جمله پل‌ ها، جاده‌ها و سایر تأسیسات را در استان‌ های تعز، مأرب، صعده، عمران، اب و حجه هدف قرار داد.

یحیی سریع گفت: مجموع حملات هوایی و موشکی تجاوزکارانه سعودی‌ ها از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۱۰۵۹ مورد رسیده است.