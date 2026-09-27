کد خبر: 1381628
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۵
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نفتالی بنت: مطمئنم که نتانیاهو را در انتخابات شکست می‌دهیم

نفتالی بنت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و از رهبران ائتلاف مخالفان، ابراز اطمینان کرد که ائتلاف نتانیاهو را در انتخابات شکست خواهند داد.

جوان آنلاین: نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، با ابراز اطمینان نسبت به پیروزی مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو در انتخابات پیش‌روی کنست، گفت احزاب مخالف با توافق برای همکاری مشترک می‌توانند ۶۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان را به دست آورند و دولت جدیدی تشکیل دهند.

بنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تصمیم احزاب مخالف برای ائتلاف و همکاری با یکدیگر، زمینه را برای پیروزی آنها در انتخابات ۲۷ اکتبر فراهم خواهد کرد.

او پس از دیدار رهبران احزاب مخالف نوشت: «امشب دوباره سرشار از امید شده‌ام. اطمینان دارم که می‌توانیم ۶۳ کرسی به دست آوریم و برای اصلاح اسرائیل با یکدیگر همکاری کنیم.»

طبق نظرسنجی‌ای که اواخر هفته گذشته توسط کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی منتشر شد، اگر انتخابات رژیم امروز برگزار می‌شد، ائتلاف اپوزوسیون ۵۴ کرسی کنست را به دست می‌آورد، در حالی که ائتلاف بنیامین نتانیاهو، صاحب ۵۰ کرسی می‌شد.

طبق این نظرسنجی که تنها چند هفته پیش از انتخابات سراسری ۲۷ اکتبر اسرائیل انجام شده است، هیچ‌یک از این دو بلوک به ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت نمی‌رسند و احزاب عرب نیز ۱۲ کرسی کسب می‌کنند.

بنت همچنین اعلام کرد احزاب مخالف توافق کرده‌اند همکاری خود را در تمام مراحل انتخابات ادامه دهند؛ از دوره منتهی به انتخابات و روز برگزاری رأی‌گیری گرفته تا دوره پس از اعلام نتایج.

بر اساس گزارش‌ها، نفتالی بنت، یائیر لاپید، آویگدور لیبرمن، یائیر گولان و گادی آیزنکوت، رهبران جریان‌های مخالف دولت، روز گذشته توافقی را برای هماهنگی و همکاری با یکدیگر امضا کردند.

این توافق در چارچوب تلاش مخالفان برای کنار زدن دولت بنیامین نتانیاهو و تشکیل یک دولت جدید صورت گرفته است.

برچسب ها: نفتالی بنت ، نتانیاهو ، اسرائیل
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