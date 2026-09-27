اداره کل هواشناسی استان تهران برای روزهای آینده افزایش تدریجی سرعت وزش باد را پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که سرعت باد از حدود ۸ متر بر ثانیه در ابتدای هفته به ۱۳ متر بر ثانیه در روز چهارشنبه می‌رسد و پنجشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: بررسی پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی تهران نشان می‌دهد شرایط جوی پایتخت طی روزهای آینده روندی ناپایدار خواهد داشت و مهم‌ترین پدیده قابل توجه، افزایش سرعت وزش باد است.

یکشنبه؛ آغاز افزایش سرعت باد

امروز سرعت باد در محدوده حدود ۳ تا ۸ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و آسمان نیز در برخی ساعات با افزایش ابر همراه خواهد بود.

دوشنبه؛ یک گام بیشتر

در دومین روز هفته، بیشینه سرعت باد به حدود ۹ متر بر ثانیه می‌رسد. افزایش ابر و وزش باد همچنان پدیده غالب در تهران خواهد بود.

سه‌شنبه؛ ورود سرعت باد به محدوده ۱۰ متر بر ثانیه

روند افزایشی وزش باد ادامه پیدا می‌کند و بیشینه سرعت باد به حدود ۱۰ متر بر ثانیه می‌رسد. در ارتفاعات نیز ناپایداری جوی می‌تواند شرایط متفاوتی ایجاد کند.

چهارشنبه؛ اوج وزش باد

چهارشنبه را می‌توان نقطه اوج این روند پیش‌بینی دانست؛ چراکه بیشینه سرعت باد به حدود ۱۳ متر بر ثانیه می‌رسد. افزایش ابر و وزش باد نیز در این روز ادامه خواهد داشت.

پنجشنبه؛ کاهش نسبی اما تداوم باد

در آخرین روز این بازه، سرعت باد نسبت به چهارشنبه اندکی کاهش می‌یابد، اما همچنان تا حدود ۱۱ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین شرایط بادخیز در تهران ادامه خواهد داشت.

در مجموع، روند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سرعت باد از ابتدای هفته تا چهارشنبه به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابد و پس از رسیدن به بیشینه ۱۳ متر بر ثانیه، در پنجشنبه اندکی کاهش پیدا می‌کند. در همین بازه، افزایش ابر و ناپایداری جوی به‌ویژه در ارتفاعات استان نیز مورد انتظار است.

منبع ایسنا